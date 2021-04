El Stallone's Cut de Rocky IV ya está terminado

MADRID, 7 Abr. (CulturaOcio) -

Gracias a Liga de la Justicia de Zack Snyder, los conocidos como montajes del director -versiones de la película tal y como las imaginó su cineasta- vuelven a estar en boca de todos. Y el siguiente en mostrar su Director's Cut será Sylvester Stallone. De hecho, ya ha completado el Stallone's Cut de Rocky IV, coincidiendo con el 35.º aniversario de la cinta.

Hace unos meses, actor y director informó que estaba trabajando en una versión extendida de la cuarta película de Rocky, con intención de que se lanzase en noviembre, coincidiendo con el estreno en cines de la cinta hace 35 años. Ahora, Stallone ha confirmado que el nuevo montaje ya está terminado.

El veterano actor publicó un video en Instagram en la que aparece en la sala de montaje junto a la que escribió: "Ultimo día para completar Rocky IV. ¡Prepárense para el rugido!". Esto significa que la película ya está completa, aunque por el momento no se ha anunciado fecha de estreno.

"Nunca estará terminado. Ya he dicho esto antes, siempre puedes volver atrás y ver una película que hiciste hace 50 años y decir: 'Tengo que volver a editar esto'. Todos los directores sienten lo mismo ", explica Stallone en el vídeo, antes de agradecer la oportunidad de poder completar su visión original de Rocky IV tanto tiempo después, algo a lo que la mayoría de cineastas no tienen acceso.

"No se trata de hacer una película, se trata de rehacerla", asegura el actor. "Desafortunadamente, te quedas sin tiempo, y te quedas sin dinero. Básicamente te echan de la sala. Casi nunca tienes la oportunidad de completar tu trabajo, pero en este caso, la tuve, y me siento muy agradecido", sentenció el actor y director, que no volverá a interpretar a su personaje en la nueva entrega de Creed.

Entre los cambios del Stallone's Cut de Rocky IV se encuentran varias escenas añadidas, incluida una nueva pelea entre Rocky e Ivan Drago, y otras eliminadas, como el robot mascota de Paulie, que ha quedado fuera del metraje.