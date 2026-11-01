Archivo - Sydney Sweeney o Margaret Qualley: ¿Quién será la nueva chica Bond? - SIMONE COMI / ZUMA PRESS / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 1 Nov. (CulturaOcio) -

Cada vez queda menos para saber quién será el próximo agente 007... y la próxima chica Bond. Durante meses, Sydney Sweeney se ha erigido como la favorita para interpretar el papel pero, ahora que la película está más cerca que nunca de anunciar su reparto oficial, la actriz de Euphoria parece haber perdido fuerza como la candidata preferida.

Según informa The Hollywood Reporter, Margaret Qualley lidera las quinielas como la favorita para convertirse en la próxima chica Bond, con un 33% en la plataforma web de apuestas BetOnline. Por su parte, Sweeney ha bajado hasta situarse en un 25%, empatando en un segundo puesto con Anya Taylor-Joy.

Les siguen Florence Pugh con un 17%, Zendaya con un 13%, Lauren Sánchez con un 5% y Kate Winslet con un 4%. Margot Robbie y Scarlett Johansson también figuran en la lista, aunque sus probabilidades en la web rondan el 3%.

Qualley compartió reparto con Sweeney en la cinta de Quentin Tarantino Érase una vez en... Hollywood, estrenada en 2019, en la que ambas interpretaban a chicas que formaban parte de la secta de Charles Manson.

En 2024, Qualley protagonizó La sustancia junto a Demi Moore y, más recientemente, ha compartido elenco en La constelación del perro con Jacob Elordi, cuyo nombre ha sonado como candidato para ser el próximo James Bond. Y aunque los últimos rumores apuntan a que el actor no habría figurado entre los últimos finalistas para el papel, por el momento nada es definitivo.

¿QUIÉNES SON LOS FAVORITOS PARA SER EL NUEVO JAMES BOND?

De entre los muchos nombres que han sonado durante meses, recientemente han trascendido los de tres candidatos en estas fases finales del proceso de casting: Callum Turner, Jack Lowden y Josh O'Connor. Los tres actores son también los favoritos, en ese orden, en la plataforma de apuestas Oddschecker, seguidos de Richard Madden, Elordi y, por último, Jack O'Connell.

Cabe recalcar que, si bien estas quinielas pueden resultar útiles para discernir qué intérpretes figuran entre los favoritos para unirse a la película, no tienen por qué coincidir con la elección final, que se espera que Amazon MGM Studios haga pública próximamente.

Tal y como ha ocurrido tanto con Daniel Craig como con otros actores que ya dieron vida a James Bond antes que él, se espera que este nuevo intérprete retome el papel como el agente 007 en las próximas secuelas de la saga. La nueva película cuenta con Denis Villeneuve como director y Steven Knight, creador de Peaky Blinders, como guionista.