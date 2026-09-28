El biopic de Fred Astaire con Tom Holland ficha a Margaret Qualley y Sabrina Carpenter - CONTACTO

MADRID, 28 Sep. (CulturaOcio) -

Hace unos meses, Tom Holland reveló que ya había comenzado a prepararse para encarnar a Fred Astaire en el biopic sobre el actor y bailarín de claqué. Por el momento, es poco lo que se sabe de la película dirigida por Paul King, pero recientemente se han dado a conocer los nombres de dos intérpretes que se han unido al reparto.

Según señala Deadline, Margaret Qualley y Sabrina Carpenter darán vida a dos icónicas parejas de baile de Astaire. La actriz de títulos como La sustancia o La constelación del perro se pondrá en la piel de la hermana del artista, Adele Astaire, y la ganadora de dos premios Grammy será Ginger Rogers.

Fred y Adele fueron grandes estrellas de Broadway y del West End londinense, mientras que Rogers compartió pantalla con Astaire en cintas como Vuelve a mí, La historia de Irene Castle o Ritmo loco, entre otras.

"Estoy encantado y me siento honrado de que se me haya confiado la tarea de llevar a la gran pantalla la historia de Fred Astaire y su primera pareja de baile, su hermana mayor, Adele", aseguró King, señalando cómo "Fred dejó un legado atemporal de baile en el cine, sobre todo en sus colaboraciones con Ginger Rogers, mientras que la obra de Adele se ha perdido en la historia". "De hecho, no se conserva ninguna grabación de ella bailando", expuso.

"El reto cinematográfico de dar vida a estos iconos del siglo XX es algo que no podría imaginar sin Tom Holland, Margaret Qualley y Sabrina Carpenter a mi lado", añadió el cineasta.

LA HIJA DE FRED ASTAIRE APOYA EL PROYECTO

El biopic se basa en el libro The Astaires: Fred & Adele, escrito por Kathleen Riley, que ejerce de asesora del guion.

"Me encanta poder apoyar esta iniciativa para rendir homenaje a las extraordinarias carreras y al legado imperecedero de mi padre y mi tía, que fueron dos de las mayores estrellas musicales de su época", afirmó Ava Astaire McKenzie, la hija del artista, que presta su apoyo al proyecto. "Con la influyente biografía de Kathleen Riley como base y el equipo creativo ya formado, la historia de su colaboración, tanto dentro como fuera del escenario, está en las mejores manos", expresó.

McKenzie elogió además al equipo detrás del filme, mostrándose convencida de que "guiados por el increíble equipo cinematográfico encabezado por el director Paul King, el guionista Steven Levenson, la productora Amy Pascal y Tom Holland", el "legado" de su padre y su tía "cobrará vida de forma maravillosa para toda una nueva generación".