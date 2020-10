¿Surhi como Black Panther con Lobezno en los Nuevos Vengadores de Marvel?

MADRID, 3 Oct. (CulturaOcio) -

La inesperada muerte de Chadwick Boseman ha obligado a Marvel a alterar completamente sus planes respecto a Black Panther. Todo apunta a que será Shuri (Letitia Wright), la hermana de T'Challa en el UCM, quien se convierta en la nueva Pantera Negra. ¿Significa eso que se unirá a los Nuevos Vengadores?

Actualmente Marvel tiene tres opciones para continuar con el legado de Black Panther: sustituir a Boseman por otro actor (algo que los fans han rechazado abiertamente en redes), intentar una reconstrucción digital de Black Panther con material de archivo para dar al personaje una salida coherente o hacer que T'Challa muera fuera de plano y su manto lo herede otro personaje.

Las dos primeras opciones serían bastante problemáticas, sobre todo porque cambiar a Boseman con otro actor como si nada hubiera pasado o realizar una reconstrucción digital, le restaría importancia tanto al personaje como al legado del actor. Así que la opción más lógica es convertir a Shuri en la nueva protectora de Wakanda.

En realidad, esa transición habría sucedido en el UCM tarde o temprano, al igual que ya ocurrió en los cómics. Según informa We Got This Covered, que cita las mismas fuentes que anticiparon la participación de Ben Affleck en The Flash y el viaje al espacio en Fast & Furious 5, Marvel ya está pensando en la nueva formación de Vengadores, incluyendo a Black Panther de Shuri.

El medio señala que el equipo de Nuevos Vengadores estará formado por: Capitana Marvel, Doctor Strange, Spider-Man, She-Hulk, Máquina de Guerra, Capitán América de Sam Wilson (Falcon), Shang-Chi, la nueva Viuda Negra de Yelena Belova, la nueva Black Panther de Shuri... y Lobezno.

Sorprende en ésta alineación la presencia de Lobezno, uno de los personajes de Marvel cuyos derechos estaban antaño en poder de Fox, más esperado por los fans, del que aún no se ha hecho ningún anuncio oficial de casting. Sin embargo, la presencia de Shuri encaja a la perfección, ya que combina todo lo referente a la cultura de Wakanda con el papel de genio tecnológico que antes representaba Iron Man.

Por desgracia, pasará mucho tiempo hasta que Marvel presente a la nueva formación de los héroes más poderosos de la Tierra, ya que Kevin Feige ha asegurado que no tienen prisa por una nueva reunión de Vengadores tras Endgame.