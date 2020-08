Así sería Shia LaBeouf como el nuevo Lobezno del Universo Mavel

MADRID, 15 Ago. (CulturaOcio) -

Desde que Hugh Jackman colgó las garras de adamantium tras la crepuscular Logan, y más tarde se hizo efectiva la compra de Fox por parte de Disney, los fans han estado esperando para saber quién será el próximo Lobezno del Universo Marvel. Las opciones son muchas, y entre ellas se encuentra Shia LaBeouf, protagonista de Nynphomaniac.

El artista digital BossLogic, un experto en el mundo del fancast, ha utilizado el rumor que apuntaba a que Marvel quiere incluir a LaBeouf en el UCM para imaginar cómo sería el actor tomando el relevo de Jackman.

De lo poco que ha trascendido sobre Lobezno tras la compra de Fox es que Disney quiere a un actor más joven, algo que encaja a la perfección con el antaño protagonista de Transformers.

