El futuro de Black Panther tras la muerte de Chadwick Boseman: Los fans exigen a Marvel que no lo sustituya

MADRID, 31 Ago. (CulturaOcio) -

Los fans de Marvel, y del cine en general, siguen conmocionados por la inesperada muerte de Chadwick Boseman (Black Panther) a los 43 años de edad. Y Mientras estrellas y público le rinden homenaje en las redes sociales, el UCM está pensando qué puede hacer con el Rey de Wakanda en futuras películas. Eso sí, los fans lo tienen claro: T'Challa solo hay uno.

Entre los muchos mensajes de respeto y apoyo a la familia del actor, han empezado a publicarse distintos tuits en los que el fandom pide a Marvel que no sustituya a Boseman como Black Panther, sino que por respeto al intérprete no vuelva a aparecer en las próximas películas del UCM.

Los mensajes vienen a raíz de otros personajes marvelitas como Máquina de Guerra, que comenzó siendo interpretado por Terrence Howard y fue sustituido por Don Cheadle. Otro caso similar fue el fichaje de Mark Ruffalo como Hulk para Vengadores, tras ser interpretado primero por Eric Bana y luego por Edward Norton.

El deseo de los fans es que no ocurra algo similar con Boseman, y Marvel respete al único rey de Wakanda en próximos proyectos, lo que deja al estudio en una difícil situación, ya que el actor tenía confirmada la segunda entrega de Black Panther, así como otras apariciones en películas de la Fase 4 de Marvel.

Si les soy sincero, no quiero un re-cast de #BlackPanther



Chadwick es (y será) irremplazable. Nadie podrá igualar lo que hizo. Se acaba de cerrar un ciclo para mí.



Aún sigo impactado.#WakandaForever pic.twitter.com/QdQb7aUPDV — Mundo Vengador (@IniciativaV) August 31, 2020

There can be another Black Panther, but there can never ever be another T'Challa. — DOOM ANNOUNCES HIS SUPPORT FOR BIDEN/HARRIS (@DOOM2020ORBUST) August 29, 2020

This is his power and impact on the next generation. #ChadwickForever pic.twitter.com/uzwaNOt8M0 — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) August 30, 2020

En general, muchas muestras de apoyo no sólo al fallecido actor sino también su legado en el Universo Marvel. Con Black Panther 2 ya confirmada para mayo de 2022, ahora el UCM deberá tomar la difícil decisión de coger a otro actor que lo sustituya, o bien dar un giro al personaje haciendo que su hermana Shuri (Letitia Wright) asuma la identidad de Black Panther.

Chadwick Boseman falleció el pasado viernes 27 de agosto a causa de un cáncer de colon contra el que llevaba luchando desde 2016, mismo año en el que debutó en el UCM con su presentación en Capitán América: Civil War.