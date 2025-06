Del #Barbenheimer al #Superfantastic: Pedro Pascal se une al fenómeno Los 4 fantásticos vs Superman

MADRID, 11 Jun. (CulturaOcio) -

El Superman de James Gunn llegará a los cines el 11 de julio. Pocos días después, concretamente el 25 de dicho mes, aterrizará Los 4 Fantásticos: Primeros pasos. Pedro Pascal, quien encarnará en la cinta de Matt Shakman a Mr. Fantástico, se ha sumado al movimiento #Superfantastic, un fenómeno similar al que los fans vivieron cuando, en 2023, coincidieron en la cartelera los lanzamientos de Barbie y Oppenheimer, dando su visto bueno a varios fan-arts que fusionan ambos títulos.

Pascal ha mostrado su entusiasmo por una de ilustraciones de Superman y Reed Richards juntos en su cuenta de Instagram. Lejos queda ya la brecha entre el fandom de DC y Marvel, ahora unidos por el hashtag #Superfantastic para apoyar de igual manera las cintas de Gunn y Shakman.

Pedro Pascal being fantastic as ever, showing love for this July’s #SuperFantastic event!



SUPERMAN 🤝🏼 THE FANTASTIC FOUR



(Artist @JustRalphyyy) pic.twitter.com/uy6Rlrsiyi