James Gunn promete que su Universo DC no cometerá el mismo error que Marvel

Aunque Superman sin duda será la piedra angular sobre la que se asiente el nuevo universo DC de James Gunn y Peter Safran, además de su primer estreno en cines, el pistoletazo de salida ya lo había dado Creature Commandos (Comando Monster), serie de animación que llegaba a Max el año pasado. Y precisamente discutiendo sobre la posible vuelta de un personaje en la segunda temporada de la ficción, Gunn ha querido dejar claro un aspecto clave de su universo cinematográfico.

"No estoy seguro de cómo podría volver de eso", señaló el cineasta a un usuario de Threads que preguntaba por el regreso de la princesa de Creature Commandos en la próxima tanda de episodios, a pesar de su muerte al final de la primera entrega. Cuando otro usuario hizo notar que en DC nadie se iba para siempre, Gunn ofreció una rotunda réplica. "En el DCU si mueres, estás muerto", aseguró.

"Ese es un gran compromiso, James...", señalaron en ese mismo hilo al director, que expuso que era "lo que siempre había hecho". En todo caso, esta declaración de intenciones hizo a algunos fans preguntarse por las posibles repercusiones sobre ciertas historias de los cómics. Así, una persona hizo referencia al Pozo de Lázaro, un estanque con propiedades curativas y regenerativas que en las grapas ha servido para resucitar a algún que otro personaje, como Jason Todd.

"Bueno, no me importaría utilizar el Pozo de Lázaro (y/o la resurrección) en una historia. Pero tendría que formar parte de la propia historia", expresó Gunn, dejando claro que no matará a un personaje importante para luego traerle de vuelta sin más.

El cineasta se mantuvo firme en su posición, explicando que, al final, el hecho de que la gente sienta que "no hay nada en juego y la muerte no significa nada" sería un fallo que se volvería en su contra. "Muerto es muerto", remarcó.

Tras estos comentarios de Gunn, es de esperar que, si algún personaje muere en Superman, lo más probable es que sea algo definitivo. La cinta llegará a las salas el 11 de julio. Protagonizada por David Corenswet como el Hombre de Acero, el filme supondrá el debut en el nuevo DCU de otros muchos superhéroes, como Guy Gardner/Linterna Verde (Nathan Fillion), Mr. Terrific (Eddie Gathegi), Rex Mason/Metamorpho (Anthony Carrigan) o Hawkgirl (Isabela Merced).