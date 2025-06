El director del remake de Lilo y Stitch defiende el polémico final y cómo redefine el concepto de "ohana"

MADRID, 11 Jun. (CulturaOcio) -

Aunque el remake en imagen real de Lilo y Stitch está siendo todo un éxito en taquilla, la adaptación ha sido muy criticada por los cambios que ha introducido respecto a la cinta de animación original, en particular en lo referente al final. Por su parte, el director del filme, Dean Fleischer Camp, ha defendido su nueva versión, explicando el desenlace desde la visión real hawaiana de lo que significa "ohana", es decir, familia.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Mientras que en la película de animación, Nani luchaba incansablemente por conservar la custodia de su hermana pequeña, consiguiéndola al final; en el remake, el personaje de Sydney Agudong acaba dejando a Lilo al cuidado de una vecina en una especie de adopción informal y se marcha a estudiar en la universidad. Y esta decisión de Nani, que opta por separarse de su hermana, ha causado una gran división entre los fans.

"He tenido tiempo para pensar en esto. Creo que muchas de las personas que se basan en esa premisa no han visto realmente la película, y me escriben cosas que son claramente erróneas. No entienden el argumento", señaló Fleischer Camp en una entrevista concedida a Variety. Y es que, para el cineasta, el desenlace del remake tiene pleno sentido cuando se ve "la intención real de la película".

El realizador reveló que hubo dos conversaciones en particular que condujeron a ese final. "Queríamos ampliar el significado de ohana y basarlo en los valores tradicionales hawaianos de colectivismo, familia extensa y comunidad. Chris, que es hawaiano, hizo una observación muy importante sobre el material original al principio de nuestras conversaciones. No se creía que las dos hermanas huérfanas fueran a ser abandonadas a su suerte. Dijo: 'Vecinos, grupos religiosos, tías y tíos, toda esa gente intervendría. Así es el Hawái que conozco y en el que crecí'", apuntó.

HANAI TAMBIÉN SIGNIFICA OHANA

Esta perspectiva de la solidaridad hawaiana fue lo que llevó a la creación de Tutu, personaje original del remake que es el que finalmente "acoge a Lilo como hanai, un término y una tradición culturalmente específicos que constituyen una forma de adopción informal".

"No se trata de sangre o papeleo, sino de amor y responsabilidad por el bien común y por la comunidad. Muchos hawaianos que han visto la película se han dado cuenta de la referencia al hanai, y les encanta. Es una respuesta exclusivamente hawaiana a la pregunta de quién aparece cuando las cosas se desmoronan, y esa idea de la adopción informal. Muestra la voluntad de la comunidad en general de sacrificarse y hacer lo que haga falta por estas niñas y por su ohana", argumentó Fleischer Camp.

En todo caso, el cineasta admitió la imposibilidad de "satisfacer a todo el mundo" a la hora de hacer un remake, ya que, de alguna forma, conlleva pisar "terreno sagrado". "Son películas con las que la gente ha crecido, y yo soy uno de ellos, y lo entiendo perfectamente", aseguró, exponiendo aun así que no quería limitarse a hacer un calco de la cinta original.

"Queríamos contar una historia honesta sobre lo que significa perderlo todo y aun así encontrar una forma de seguir adelante. La gente se queda atrás, como dice Nani, esto es así, y corresponde a la comunidad asegurarse de que no caigan en el olvido", apuntó el director, que ya en una entrevista concedida a CulturaOcio.com hablaba de su intención de "replantear el concepto de familia" con una trama sobre la adopción que "moderniza, da autenticidad y ofrece algo completamente fresco".