Superman: Pánico en Metrópolis en las nuevas imágenes del filme de James Gunn

MADRID, 10 Jul. (CulturaOcio) -

James Gunn sigue filmando su versión de Superman con James Corenswet como nuevo rostro del héroe kryptoniano. Y desde el set de rodaje llegan nuevas filtraciones en forma de fotografías y vídeos que muestran a los habitantes de Metrópolis huyendo aterrorizados ante una desconocida amenaza.

Superman será la piedra angular sobre la que Gunn y Peter Safran cimenten su nueva era para el Universo DC. Hace tan solo unas semanas salieron a la luz unas imágenes que mostraban cómo las calles de Cleveland, en Ohio, se transformaban nada menos que en Metrópolis, el hogar adoptivo del hombre de acero.

Desde el set de rodaje llegan ahora unas nuevas instantáneas del filme que reflejan la espectacularidad y las dimensiones del filme. Y en estee caso sus protagonistas no son ni Último hijo de Krypton ni de Guy Gardner (Nathan Fillion) o Lex Luthor (Nicholas Hoult), sino de las buenas gentes de Metrópolis.

Las imágenes muestran a Gunn dirigiendo una escena ambientada en las calles de la ciudad. En ellas puede apreciarse cómo los habitantes de Metrópolis, tras mirar al cielo, comienzan a huir completamente despavoridos ante una desconocida amenaza.

Todo apunta a que este peligro que pende sobre sus cabezas está relacionado con el descomunal destello morado que surcaba el cielo del hogar de Superman en la primera imagen oficial del filme lanzada por Gunn a principios del pasado mayo con Corenswet calzándose su traje kryptoniano.

Otra de las tomas también muestra un plano de Metrópolis bajo el lema de "La Ciudad del Mañana". Al observar con detenimiento este mapa puede verse que esconde una infinidad de sutiles referencias reservadas para los fans, entre ellas, los nombres de muchos autores como Alan Moore, Grant Morrison o Mark Millar, asociados a Superman, en distintas ubicaciones de la ciudad.

