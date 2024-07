¿Revelada la formación de la nueva Liga de la Justicia en el Superman de James Gunn?

MADRID, 6 Jul. (CulturaOcio) -

La nueva película de Superman, que se estrenará en julio de 2025, será la piedra angular sobre la que James Gunn y Peter Safran edifiquen el nuevo Universo DC (si bien el proyecto que lo inaugurará será la serie de animación Creature Comandos, que llegará este año). Así, es más que probable que la cinta prepare el terreno para próximas entregas de la franquicia y los fans no han dudado en señalar un guiño a la Justice League International en las últimas imágenes del rodaje de Superman.

En las últimas fotografías llegadas desde Cleveland, Ohio, donde se filma la película, se distingue a cuatro personajes clave. El primero de ellos, por supuesto, el Hombre de Acero de David Corenswet, que aparece junto al Green Lantern Guy Gardner encarnado por Nathan Fillion, la Hawkgirl de Isabela Merced y el Mr. Terrific de Eddie Gathegui.

Estas imágenes han ofrecido a los fans un vistazo del atuendo que llevarán los héroes y los más avispados no han dudado en señalar elementos comunes entre los trajes de Mr. Terrific, Guy Gardner y Hawkgirl, siendo el más revelador la presencia del logo de Lordtech, la compañía de Maxwell Lord, personaje que en la cinta será interpretado por Sean Gunn, el hermano del director.

Mr.Terrific and Guy Gardner both have the Lordtech logo... pic.twitter.com/dLebkcjEzA