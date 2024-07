MADRID, 3 Jul. (CulturaOcio) -

James Gunn sigue trabajando a plena potencia en el rodaje de su Superman que verá la luz en cines el 11 de julio de 2025. Y, también sin descanso, siguen llegando imágenes filtradas desde el set de rodaje que, en esta ocasión muestran al hombre de acero (David Corenswet) emprendiendo el vuelo.

La nueva versión cinematográfica de Superman continúa con su filmación en Cleveland, Ohio, donde Gunn está convirtiendo las calles de la ciudad en Metrópolis. Desde allí llegan unas poderosas imágenes, protagonizadas por Corenswet vistiendo el traje del Último hijo de Krypton.

Se trata de varias fotografías en las que el héroe kryptoniano está a punto de emprender el vuelo. La primera de estas tomas muestra al actor estadounidense efectuando su más que reconocible movimiento antes de echar a volar, esto es, hincando la rodilla.

Superman is flying. This is really happening. #SupermanLegacy pic.twitter.com/jQjil6wPYQ