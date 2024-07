Superman: Primer vistazo al polémico traje del Green Lantern Guy Gardner y Hawkgirl

MADRID, 4 Jul. (CulturaOcio) -

Nathan Fillion será el encargado de dar vida a Guy Gardner en Superman, la película escrita y dirigida por James Gunn. Y desde el set de rodaje, donde las filtraciones siguen a la orden del día, llega una nueva batería de imágenes que muestran el insólito uniforme que lucirá el miembro de los Green Lanterns y, también, la más canónica apariencia de Hawkgirl, interpretada por Isabela Merced.

Desde el la filmación de la película en Cleveland, Ohio, llegan estas nuevas imágenes en las que casi todas las miradas van a parar irremediablemente al sorprendente atuendo del Green Lantern.

Y es que el color que predomina en el traje de Fillion es el blanco, algo inconcebible para un sector del fandom que no se ha tomado nada bien este look tan rompedor del Linterna Verde. Sin embargo, Nathan Fillion mantiene el reconocible corte de pelo "de tazón" que caracteriza a su personaje en los cómics de DC.

En estas fotografías, la Chica Halcón sobrevuela junto a Mr. Terrific (Eddie Gathegui) las figuras de Superman (David Corenswet) y el Linterna Verde. En ellas puede verse al personaje de Merced armado con su particular mazo, con un atuendo que se asemeja bastante al que lleva en las grapas.

FIRST LOOK SPOILER ALERT: The Green Lantern (Nathan Fillion) joins Mr. Terrific (Edi Gathegi), Hawkgirl (Isabela Merced) and Superman (David Corenswet) for a high-flying scene in downtown Cleveland. Photos: John Kuntz, https://t.co/WLnOBQdLss pic.twitter.com/vvcXtuBIWG