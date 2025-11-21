La Casa del Dragón ya ha revelado dos grandes giros de la temporada 3

MADRID, 21 Nov. (CulturaOcio) -

Aparte de anunciar la renovación de La Casa del Dragón y El caballero de los Siete Reinos por una cuarta y segunda temporada, respectivamente, HBO Max ha compartido dos nuevas imágenes de la temporada 3 de La Casa del Dragón, que se estrenará en verano de 2026. Puesto que la ficción está basada en el libro de George R.R. Martin Fuego y sangre, algunos ya tienen una idea bastante clara de lo que está por venir y este último vistazo parece haber adelantado algunos acontecimientos clave de la novela.

Uno de los fotogramas muestra a Rhaenyra Targaryen sujetando una corona, mientras que la descripción reza, precisamente, "por la corona, a cualquier precio".

El personaje de Emma D'Arcy parece encontrarse además en la Fortaleza Roja, por lo que resulta lógico pensar que la imagen hace referencia a la inminente toma de Desembarco del Rey por parte de los Negros, algo que ya preparaba el final de la segunda temporada, con Alicent Hightower prometiendo rendir la ciudad a cambio de su seguridad y la de sus hijos (exceptuando a Aegon).

For the crown at any cost. #HOTD returns Summer 2026. Stream Seasons 1 & 2 on @hbomax. pic.twitter.com/PAvgbdaAxG — House of the Dragon (@HouseofDragon) November 20, 2025

Es de esperar que el acuerdo entre las antaño amigas no termine bien, ya que, a pesar de que Alicent había aceptado entregar a su primogénito, principal rival político de Rhaenyra, este había huido del castillo sin ella saberlo.

Conviene fijarse además en otros dos detalles de la imagen. En primer lugar, la ropa de la Targaryen, enteramente negra, que podría reflejar un cambio en el personaje, virando a la oscuridad (algo perfectamente lógico, teniendo en cuenta las pérdidas sufridas).

En segundo lugar, y quizá más importante, resulta llamativa la expresión de la líder de los Negros, que no es de triunfo y alegría pese a estar sosteniendo la ansiada corona, sino más bien de pena. Así pues, mientras que la imagen muestra una victoria para el personaje de D'Arcy, también da a entender que esta será de algún modo amarga.

Y es que, tal y como aquellos que han leído la novela saben, Rhaenyra ha sufrido mucho, pero también le queda mucho por sufrir. En el libro, su hijo mayor, Jacaerys Velaryon, muere durante la batalla del Gaznate, conflicto para el cual ya se preparaban los contendientes en los últimos compases de la segunda temporada y cuyo desenlace se verá en la tercera.

DAEMON, EN PRIMERA LÍNEA DE BATALLA

Por otro lado, la segunda fotografía que ha lanzado HBO Max muestra a Daemon Targaryen en el campo de batalla junto a soldados con el estandarte de la casa Tully.

War is here. #HOTD returns Summer 2026. pic.twitter.com/2P4x0l12Nf — House of the Dragon (@HouseofDragon) November 20, 2025

Sin ser especialmente reveladora, la imagen indica que la serie seguirá haciendo cambios en la historia de Daemon (que, a estas alturas de la novela no estaba tan involucrado en las batallas terrestres).

En todo caso, tiene perfecto sentido, teniendo en cuenta que la segunda temporada acababa con él mostrando su lealtad a Rhaenyra y su disposición a luchar por ella.

Aunque queda menos de un año para que la nueva tanda de episodios de La Casa del Dragón aterrice en HBO Max, la próxima cita de los fans de Poniente está mucho más próxima, pues el 19 de enero se estrena El Caballero de los Siete Reinos, cuya segunda temporada llegará en 2027. Habrá que esperar hasta 2028 para ver la cuarta entrega de La Casa del Dragón.