James Gunn invoca a Nolan para defender su Superman: "Oppenheimer tiene tres veces más"

Superman aterrizará en los cines el próximo 11 de julio, con David Corenswet encabezando un muy nutrido elenco de nuevos rostros en esta nueva versión del emblemático héroe de DC. Esto ha despertado las dudas acerca de si los espectadores podrían perder el hilo de la historia por el gran número de personajes que presentará. Pero su director y guionista, James Gunn, asegura que esto no será un problema y pone como ejemplo un reciente éxito de Christopher Nolan.

En una entrevista concedida a Esquire Philippines, el cineasta aseguró que no cree esto pueda constituir un problema para el público. "No, realmente no, porque he proyectado la película para mucha gente y he visto que no les confunde", afirmó.

Gunn explicó que Superman, como protagonista de la historia, tiene a sus "amigos del trabajo" y a sus "amigos para divertirse". No obstante, el director apuntó que no tiene claro en cuál de estas categorías entrarían los miembros de la Liga de la Justicia, al igual que sus compañeros del Daily Planet, el periódico en el que trabaja, que tampoco sabría si calificar como amigos "del trabajo" o "para divertirse".

El realizador remarcó que "solo porque tengan insignias en sus trajes o superpoderes no significa que no sean como cualquier otro personaje secundario de cualquier película". "Creo que Oppenheimer tiene tres veces más personajes con diálogo que nosotros. Así que creo que la gente no tendrá problema", apuntó.

En la oscarizada cinta de Christopher Nolan más de 25 personajes tienen diálogos. Oppenheimer obtuvo siete estatuillas en los premios de la Academia de Hollywood, incluyendo mejor película, mejor dirección y mejor actor principal. Además, fue todo un éxito en taquilla, llegando a recaudar más de 976 millones de dólares a nivel global.

Junto a Corenswet, el elenco de Superman está encabezado por Rachel Brosnahan como Lois Lane y Nicholas Hoult como Lex Luthor. Completan el extenso reparto del filme nombres como Frank Grillo interpretando a Rick Flag Sr., Nathan Fillion como Guy Gardner/Linterna Verde, Edi Gathegi como Mr. Terrific, Isabela Merced como Hawkgirl, María Gabriela de Faría como Ángela Spica/The Engineer, Skyler Gisondo como Jimmy Olsen, Sara Sampaio como Eve Teschmacher, Wendell Pierce como Perry White, Neva Howell como Martha Kent, Pruitt Taylor Vince como Jonathan Kent, Mikaela Hoover como Cat Grant, Christopher MacDonald como Ron Troupe, Sean Gunn como Maxwell Lord y Milly Alcock como Supergirl.