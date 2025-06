Un nuevo clip de Superman revela el malvado plan de Lex Luthor que quiere secuestrar a... (SPOILER)

MADRID, 26 Jun. (CulturaOcio) -

Ya queda menos para que Superman aterrice en las salas el próximo 11 de julio, pero para amenizar la espera, recientemente ha salido a la luz un nuevo clip de la película. Aunque breve, el vídeo no solo muestra la dinámica entre Lex Luthor y el Hombre de Acero, sino que además parece revelar el plan del malvado villano y el papel de Krypto en él.

El vídeo en cuestión, de apenas 40 segundos de duración, se emitió en el programa Jimmy Kimmel Live! y ya circula por Internet. En él, Luthor aparece en un espacioso despacho reunido con un hombre, probablemente hablando de negocios, cuando Superman irrumpe en la sala haciendo añicos la puerta.

Mientras Kal-el se dirige iracundo hacia el presidente de LexCorp, una empleada aparece corriendo, diciendo que ha intentado detenerle. Pese a la patente furia del superhéroe, el villano lo saluda con calma y le ofrece algo de beber. "¿Dónde está el perro?", espeta Superman, dejando claro así el motivo de tan violenta entrada.

Luthor aparenta confusión ante la mención de un perro y Kal-el se muestra seguro de que él es el responsable de su desaparición y canaliza su frustración lanzando el escritorio contra el ventanal mientras Eve Teschmacher lo graba todo con su móvil, aterrada.

A NEW clip from ‘SUPERMAN’



Via @JimmyKimmelLive pic.twitter.com/jWxLvIcNyb