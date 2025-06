David Corenswet confiesa que el traje de Superman le dio "claustrofobia"

MADRID, 23 Jun. (CulturaOcio) -

David Corenswet es el Superman del nuevo universo DC, si bien aún quedan unas semanas para que haga su debut como el Hombre de Acero en la gran pantalla, con el estreno el 11 de julio de la película dirigida por James Gunn. Para prepararse para el papel, el actor tuvo que someterse a un duro entrenamiento y aumentar considerablemente de masa muscular, con lo que, tal y como ha revelado recientemente, embutirse en el ajustado traje del superhéroe no resultó una tarea sencilla.

"Estaba bastante ajustado porque lo habían hecho de acuerdo a mis proporciones cuando hice la prueba de cámara, cuando pesaba unas 195 libras [88,45 kilogramos] y cuando llegué para mi primera prueba de vestuario pesaba alrededor de 235, 240 libras [106,7 kilogramos]", explicaba Corenswet en declaraciones a People, calificando de "intensa experiencia" la primera vez que tuvo que vestirse como el Último Hijo de Krypton.

"Los actores que interpretan a superhéroes hablan de cómo se meten a presión en los trajes. La primera vez que me puse el traje me entró claustrofobia por estar apretado en todos esos sitios a la vez", recordó el intérprete.

Curiosamente, a pesar de tener "muchas cremalleras", Corenswet reveló que el traje no contaba con "una sola" que le permitiera ir al baño, algo que, en principio, "uno pensaría que sería bastante sencillo" y, sin embargo, no resultaba viable. "Nada es sencillo en estas cosas. Quiero decir, hablamos de ello y lo intentamos, pero no merecía la pena por los costes que conllevaba", señaló, asegurando en todo caso que no fue ninguna tortura.

"Nunca tuve problemas con eso. Tenía el mejor modisto que se pueda pedir, Scotty, que era una especie de... no sé, parecía un reparador ['fixer'] de la mafia. Siempre estaba en mi oído diciendo, '¿Necesitas un descanso? ¿Necesitas un descanso? Diles que necesitas un descanso y podemos sacarte. Le diré que es cosa mía'", apuntó el actor, rememorando cómo inventaba excusas por él. "Nos hicimos muy buenos a la hora de poner y quitar el traje, así que él lo hacía bastante rápido, y yo podía tomarme descansos si lo necesitaba a lo largo del día", añadió.