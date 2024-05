Fans de Zack Snyder responden al Superman de David Corenswet con Henry Cavill

MADRID, 8 May. (CulturaOcio) -

James Gunn ha agitado el últimamente bastante tranquilo universo DC con la primera imagen oficial de David Corenswet como el nuevo Superman. Una fotografía que, más allá de los halagos y reproches propios del fandom, ha despertado curiosas reacciones entre los seguidores de Zack Snyder, quienes han inundado las redes sociales con un simpático meme en el que es Henry Cavill y no Corenswet quien viste el nuevo uniforme del hombre de acero.

Gunn sigue metido de lleno en el rodaje de la nueva versión cinematográfica de Superman. El también guionista de la película, que llegará a los cines el 11 de julio de 2025, acudió a su cuenta de Instagram para publicar una potente imagen de Corenswet calzándose el maltrecho traje del héroe kryptoniano.

En ella se apreciaba también un enorme destello morado tras la ventana recorriendo a toda velocidad el cielo de Metropolis, dejando claro que el Último hijo de Krypton había entrado ya en una batalla contra peligrosos enemigos. Esta escena ha sido reinterpretada en un épico fan-art con Henry Cavill tomando el lugar de Corenswet como El hombre de acero en una pose distinta y más imponente.

Para sorpresa incluso de los más fervientes seguidores del ya extinto Snyderverse, dicha imagen ha dado lugar a una tonelada de memes en las redes sociales. Entre los más hilarantes se encuentra uno que toma las caricaturescas reacciones del expresidente de la WWE, Vince McMahon, para mostrar asombro ante las distintas encarnaciones de Superman.

"Lo hecho mucho de menos", clama un fan con un montaje de la serie de X-Men en el que Lobezno contempla una fotografía de Cavill vistiendo el traje del hombre de acero.

I miss him so much.#HenryCavillSuperman#RestoreTheSnyderVerse pic.twitter.com/A2CxK8ZnnA