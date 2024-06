Filtración masiva de Superman revela un guiño a Robin

MADRID, 20 Jun. (CulturaOcio) -

James Gunn sigue trabajando a toda máquina en el rodaje de su versión cinematográfica de Superman, que llegará a los cines el 11 de julio de 2025. Y unas nuevas imágenes del set han revelado un curioso guiño a Tim Drake, el tercer Robin de Batman, en la cinta protagonizada por David Corenswet, así como otros sorprendentes detalles.

Drake es considerado por muchos, como el mejor Robin de todos los tiempos, y Gunn ha decidido incluir una referencia al joven chico maravilla en su película de Superman. Hace tan solo unos días se dio a conocer que Gunn había trasladado la producción de Superman para transformar las calles de Cleveland en el hogar del hombre de acero, Metrópolis.

Desde allí, unas imágenes que ya corren como la pólvora en Internet, han brindado a los seguidores de DC las fotos de un escenario que les resultará familiar. Se trata del mítico bar que la variante de Tim Drake en los cómics abrió en Tierra-2, The Wounded Duck.

Esto vendría a confirmar que el personaje existe en el universo en el que se ubica el nuevo Universo DC que están articulando Gunn y Peter Safran. Pero este no es el único revelador detalle que llega desde el set de rodaje. Y es que, otras tomas de la filmación han mostrado al fin el nuevo diseño del legendario globo terráqueo que el Daily Planet, el periódico en el que trabajan Clark Kent y Lois Lane, luce en su edificio.

