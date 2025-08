Steven Knight promete que la nueva película de James Bond será "mejor, más fuerte y más atrevida"

MADRID, 4 Ago. (CulturaOcio) -

Steven Knight, el encargado de escribir el guión de la nueva película de James Bond, promete que la nueva entrega cinematográfica de la saga más longeva de la historia del cine será "mejor, más fuerte y más atrevida".

Capitaneada por Denis Villeneuve, responsable de filmes como La llegada, Prisioneros o la saga Dune, esta nueva cinta protagonizada por el agente 007 será la primera tras el acuerdo por el que la familia Broccoli vendió el control creativo de la franquicia a Amazon MGM Studios.

En una entrevista en BBC Radio, Knight expresó su esperanza de poder crear "algo que sea igual pero diferente, y mejor, más fuerte y más atrevido". Además, el guionista se declaró fan acérrimo de James Bond y admitió que participar en un proyecto de la franquicia siempre había estado en su lista de cosas por hacer.

Aún se desconocen detalles sobre quién encarnará al próximo agente 007 en el filme pero, según apuntó Variety, Tom Holland, Jacob Eloridi y Harris Dickinson son los principales candidatos para el papel. Cuando le preguntaron sobre esta cuestión, Knight se negó a revelar nada. "Esa es una muy, muy buena pregunta a la que no puedo responder", dijo. Así, cabe la posibilidad de que el filme ya haya encontrado a su protagonista, que tomará el testigo de Daniel Craig en esta nueva entrega de la franquicia.

Aparte de ser el creador de Peaky Blinders, la popular serie protagonizada por Cillian Murphy que pronto contará con su propia cinta, The Inmortal Man, Knight es también el máximo responsable de Mil golpes, The Veil: Red de mentiras, La luz que no puedes ver o la todavía por estrenar House of Guiness, entre otras ficciones. Knight es además cocreador del fenómeno televisivo ¿Quién quiere ser millonario?

Además del próximo filme de James Bond, Villeneuve tiene en su horizonte Dune: Messiah, la tercera entrega de la saga que llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026. Amy Pascal y David Heyman producirán esta nueva película del agente 007, que contará con Tanya Lapointe como productora ejecutiva.