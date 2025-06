Denis Villeneuve dirigirá la nueva película de James Bond

MADRID, 26 Jun. (CulturaOcio) -

El agente 007 ya ha encontrado a quien se ponga tras las cámaras en su próxima aventura. Y es que la nueva película de James Bond, la primera tras el acuerdo por el que la familia Broccoli cedía el control creativo de la franquicia a Amazon MGM Studios, estará dirigida por Denis Villeneuve, el oscarizado cineasta responsable de la saga cinematográfica basada en la obra de Frank Herbert, Dune.

"Algunos de mis primeros recuerdos cinematográficos están relacionados con 007. Crecí viendo películas de James Bond con mi padre, desde Dr. No [Agente 007 contra el Dr. No] con Sean Connery. Soy un fan incondicional de Bond. Para mí, es terreno sagrado. Tengo la intención de honrar la tradición y abrir el camino para muchas nuevas misiones por venir", expresó Villeneuve, según recoge The Hollywood Reporter. "Es una enorme responsabilidad, pero también, increíblemente emocionante para mí y un gran honor", aseguró.

David Heyman y Amy Pascal, que producirán la cinta, señalaron que el director de Blade Runner 2047, La llegada o Incendies "ha estado enamorado de las películas de James Bond desde que era pequeño". "Siempre fue su sueño hacer esta película, y ahora también es el nuestro. Tenemos suerte de estar en manos de este extraordinario cineasta", añadieron. Tanya Lapointe, mujer y colaboradora habitual de Villeneuve, ejercerá de productora ejecutiva.

Cabe recordar que el nombre de Villeneuve estaba entre los de los cinco cineastas que recientemente el 'insider' Jeff Sneider señalara como los candidatos que se estaban postulando para hacerse cargo del filme, junto a Edward Berger, Edgar Wright, Jonathan Nolan y Paul King. El informante señaló además que Alfonso Cuarón, de quien se rumoreaba que estaba cerca de unirse al proyecto, se habría retirado del proceso.

Así, la película de James Bond se suma al horizonte de Villeneuve, en el que también se encuentra Dune: Messiah, la tercera entrega de la saga cinematográfica protagonizada por Timothée Chalamet y Zendaya y cuyo rodaje está previsto que comience este verano, de cara a su estreno el 18 de diciembre de 2026.

Por el momento se desconoce cuándo empezará la producción de la nueva cinta del agente 007, que aún tiene que encontrar guionista. Por otro lado, algunos de los nombres que han sonado como posibles candidatos para tomar el testigo de Daniel Craig como protagonista de la franquicia son los de James Norton, Aaron Taylor-Johnson y Theo James.