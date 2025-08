Steven Knight, creador de Peaky Blinders, escribirá la nueva película de James Bond que dirigrá Denis Villeneuve

MADRID, 1 Ago. (CulturaOcio) -

La nueva película de James Bond, la primera tras el acuerdo por el que la familia Broccoli cedía el control creativo de la franquicia a Amazon MGM Studios, anunció a Denis Villeneuve como director. Ahora, nuevas informaciones apuntan a que la nueva aventura cinematográfica del agente 007 contará con el creador de Peaky Blinders, Steven Knight, a cargo del guion.

Según informa Deadline, Knight se habría reunido recientemente con Villeneuve, consiguiendo finalmente ser el elegido para escribir la cinta y se espera que se ponga a trabajar en el guion mientras el realizador de filmes como La llegada o Blade Runner 2049 centra su atención en Dune: Messiah, la tercera entrega de la saga que llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026.

Aparte de ser el creador de Peaky Blinders, la popular serie protagonizada por Cillian Murphy que pronto contará con su propia cinta, The Inmortal Man, Knight es también el creador de Mil golpes, The Veil: Red de mentiras, La luz que no puedes ver o la todavía por estrenar House of Guiness, entre otras ficciones. Knight es además cocreador del fenómeno televisivo ¿Quién quiere ser millonario?

La filmografía del guionista también incluye varios largometrajes, como la película sobre María Callas, protagonizada por Angelina Jolie; el biopic de Lady Di, Spencer; Promesas del Este de David Cronenberg o Aliados de Robert Zemeckis.

Cabe decir que, curiosamente, hablando de The Inmortal Man en 2023, Knight ya mencionó al famoso espía británico. "La mayor diferencia entre una película y una serie de televisión es el presupuesto. Cuando haces cosas para la televisión, a menudo tienes que pedir a la gente que se lo imagine. Pero con una película, puedes hacerlo de verdad. Puedes volar cosas por los aires. ¿Le hará Tommy la competencia a James Bond? Tal vez. Hay paralelismos. Siempre hemos pensado que Peaky es muy cinematográfico, así que por fin estamos encontrando una pantalla lo bastante grande para lo que queremos hacer", reflexionó en declaraciones a The Mirror.

Amy Pascal y David Heyman producirán la nueva película de James Bond, que contará con Tanya Lapointe como productora ejecutiva. Aunque la cinta todavía no tiene protagonista, las últimas informaciones apuntan a que habría tres posibles candidatos para suceder a Daniel Craig como el agente 007, siendo estos Tom Holland, Jacob Elordi y Harris Dickinson.