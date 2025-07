Jason Momoa se sacrifica por Dune 3 y se afeita 6 años después: "Maldita sea, lo odio"

MADRID, 31 Jul. (CulturaOcio) -

Jason Momoa volverá a ponerse a las órdenes de Denis Villeneuve en Dune: Messiah, retomando su papel como Duncan Idaho en la que será la tercera entrega de la saga basada en los libros de Frank Herbert. Está previsto que la cinta llegue a los cines el 18 de diciembre de 2026 y, de cara al rodaje, parece ser que el actor ya ha empezado a meterse en la piel del personaje, aun a costa del sacrificio que le supone deshacerse de su característica barba.

"No me he afeitado en seis años, y aquí estamos otra vez", reza una publicación del intérprete en sus redes sociales, en la que, aparte de publicitar su marca de agua embotellada, que apuesta por la eliminación de los plásticos de un solo uso, aparece afeitándose.

"Solo por ti, Denis", murmura Momoa en el vídeo, empuñando la maquinilla de afeitar y valorando después el resultado. "Maldita sea, lo odio", se ríe el actor tras deshacerse del vello facial para estar listo y rodar de nuevo a las órdenes de Denis Villeneuve.

Momoa dio vida a Duncan Idaho en la primera entrega de Dune, estrenada en 2021. El personaje, un aguerrido espadachín mentor de Paul Atreides, moría salvando a este y su madre, por lo que no aparecía en la secuela, que llegaba a los cines el pasado año.

En la tercera entrega de la saga cinematográfica (que, tal y como ha remarcado el cineasta en numerosas ocasiones, no es la tercera entrega de una trilogía) el personaje no regresará de entre los muertos, sino que la vuelta de Momoa será posible debido a la existencia de unos clones llamados gholas, presentes en la obra de Frank Herbert y creados a partir del ADN de cadáveres.

Aunque es de esperar que Timothée Chalamet y Zendaya vuelvan a encarnar a Paul y Chani en la nueva entrega, los rumores apuntan a que no serán ya los protagonistas de la historia, que pasará a centrarse en los personajes de Momoa, Anya Taylor-Joy y Florence Pugh.

Por otro lado, hace apenas unos meses se daba a conocer el fichaje de Nakoa-Wolf Momoa, hijo del intérprete, que dará vida a uno de los vástagos de Paul, Leto II, mientras que Ida Brooke pondrá rostro a la hermana de este, Ghanima. Se espera además que Robert Pattinson interprete al gran antagonista, un danzarín de rostro o cambiaformas llamado Scytale.