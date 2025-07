Un personaje clave de Peaky Blinders no estará en The Immortal Man, el adiós de Tommy Shelby - NETFLIX/BBC

MADRID 30 (CulturaOcio)

La franquicia Peaky Blinders se expandirá con The Immortal Man, cinta dirigida por Tom Harper y en la que Cillian Murphy volverá a meterse en la piel de Thomas Shelby para culminar el arco del protagonista. Sin embargo, los fans echarán de menos a un personaje clave en las últimas temporadas de la serie: Sam Claflin, quien dio vida al gran antagonista Oswald Mosley, ha revelado que no regresará en la película -aún sin fecha de estreno en Netflix- tras el 'cliffhanger' de la sexta y última temporada.

"No sé si debería decir algo o simplemente dejar que se siga especulando... pero no, tristemente voy a compartirlo: no estoy en la película", afirmó Claflin en recientes declaraciones a Metro UK. "Aun así, me hace muchísima ilusión como fan de la serie", añadió.

"Desconozco los detalles más allá del reparto y algunas de las personas que están involucradas en el proyecto. Pero estoy realmente ilusionado", remarcó el actor. "La esperanza es que [el personaje] siga con vida. Es decir, Oswald Mosley vivió hasta los 84 años. Sigue existiendo en ese mundo, esté o no presente en la historia", apuntó el actor refiriéndose a la figura política británica que interpretó y falleció en 1980.

"Escuché rumores parecidos de que [la película] se ambienta en una etapa posterior a la serie. Creo que Oswald Mosley empezó a perder influencia y seguidores durante la guerra", apuntó Claflin.

Dado que Mosley perdió gran parte de su influencia durante la Segunda Guerra Mundial, tiene sentido que el personaje no aparezca en The Immortal Man. Esto, a su vez, abre la puerta a que la cinta explore nuevas tramas más allá de la amenaza del fascismo, y pueda centrarse en los conflictos internos del clan Shelby o en la irrupción de nuevos y peligrosos enemigos.

Además, dado el salto temporal que plantea el filme respecto a la serie, es posible que refleje de distintas maneras las secuelas del legado de Mosley exploradas en las temporadas cinco y seis de Peaky Blinders. Steven Knight, su creador, ya dejó caer anteriormente que imagina un final para Tommy en el que se redime.

Llegados a este punto, eliminar la presencia de Mosley en la película también permite profundizar en las secuelas emocionales que afronta Tommy tras el final de Peaky Blinders. Por otra parte, además de los rostros habituales de la serie, la película contará con grandes fichajes como Barry Keoghan (Almas en pena de Inisherin), Rebecca Ferguson (Silo) o Tim Roth (Pulp Fiction) que se suman al universo de Peaky Blinders.

En la película protagonizada por Murphy también volverán algunas de las estrellas invitadas que aparecieron en la ficción, como Stephen Graham (Venom: El último baile), que volverá a interpretar a Hayden Stagg, y también podría hacerlo Tom Hardy, que retomaría su papel como Alfie Solomons.