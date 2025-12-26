El tráiler de Thor de Vengadores: Doomsday confirma el verdadero poderío de Doctor Doom

El teaser de Thor de Vengadores: Doomsday confirma el verdadero poderío de Doctor Doom - MARVEL/GETTY FOR DISNEY

MADRID, 26 Dic. (CulturaOcio) -

Ya queda menos de un año para que Vengadores: Doomsday llegue a los cines, el 18 de diciembre de 2026, y para ir abriendo boca, Marvel ha prometido lanzar una serie de cuatro teasers. El primero de ellos, centrado en Steve Rogers, se filtró en redes sociales antes de su lanzamiento oficial en proyecciones de Avatar: Fuego y ceniza y el segundo, protagonizado por Chris Hemsworth como Thor, ha seguido su camino, con las primeras y borrosas imágenes dando una idea, a pesar de su brevedad, del verdadero poderío de Doctor Doom.

El adelanto muestra al Dios del Trueno caminando por el bosque y arrodillándose ante su Stormbreaker, elevando una plegaria a Odín. "Padre. Toda mi vida he respondido a la llamada. Del honor, del deber, del combate. Pero el destino me ha ofrecido algo que nunca me atreví a esperar. Un regalo. Una vida preservada de la tormenta", expresa el héroe, mientras el montaje se detiene en momentos compartidos con su hija adoptiva, Love (la hija fallecida de Gorr y resucitada por este al final de Thor: Love and Thunder, que el asgardiano acababa tomando bajo su tutela).

"Concédeme la fuerza del Padre de todas las cosas. Para poder luchar una vez más, para derrotar a un nuevo enemigo", prosigue la oración de Thor, probablemente refiriéndose a un inminente enfrentamiento con el Doctor Doom y pidiendo, sobre todo, poder "volver con ella". "No como un guerrero, sino como un protector. Que no conozca la guerra, sino la paz. La clase de paz que yo nunca he conocido. Te lo ruego, Padre: escucha mi plegaria", termina.

El adelanto retrata a un Dios del Trueno vulnerable e incluso desesperado, señalando no solo un cambio en el personaje, sino también una situación límite para este. Significativamente, esta es la primera vez que el asgardiano implora fuerza y protección ante un enemigo, lo que no solo indica que tiene mucho que perder, sino que, además, en esta ocasión se enfrenta a una amenaza que realmente teme y que podría superarle en poder.

Puesto que Thor es, en cierto sentido, uno de los Vengadores más poderosos, siendo, literalmente, una deidad y, quizá por eso mismo, uno de los más orgullosos y seguros de sí mismos, verle dudar de sus probabilidades de ganar resulta especialmente impactante. De esta manera, el teaser, establece a Doom como un villano sin precedentes, tan poderoso que el mismísimo Dios del Trueno teme no estar a la altura.

En cuanto a los otros dos adelantos de Vengadores: Doomsday, ya se ha revelado que el tercero estará centrado en el personaje de Robert Downey Jr. y el cuarto se tratará de un tráiler propiamente dicho.