Los Russo rompen su silencio sobre el regreso del Capitán América en Vengadores: Doomsday - MARVEL

MADRID, 27 Dic. (CulturaOcio) -

Vengadores: Doomsday tiene prevista su llegada a los cines el 18 de diciembre de 2026. La cinta verá a Robert Downey Jr. asumiendo el manto de Víctor Von Doom y a Chris Evans retomando su rol de Steve Rogers. Después de que Marvel haya lanzado al fin el adelanto centrado en el personaje, los directores Joe y Anthony Russo han roto ahora su silencio sobre el esperado regreso del Capitán América en la película.

"El personaje que cambió nuestras vidas. La historia que nos reunió a todos aquí", expresaron los Russo en su Instagram acerca del regreso de Evans al papel del Capitán América en Vengadores 5. "Siempre iba a regresar a esto...", añadieron los cineastas, acompañando la publicación del breve teaser protagonizado por Steve Rogers.

Dicho teaser es el primero de los cuatro que Marvel ha preparado para proyectarse antes de los pases de Avatar: Fuego y ceniza, a razón de uno por semana, y arranca mostrando a Steve Rogers llegando a su granja en motocicleta. Una vez dentro de su hogar, el primer vengador guarda su traje de Capitán América en un baúl para, en la siguiente imagen, aparecer sosteniendo a un bebé en brazos al que contempla feliz y con enorme ternura.

Las imágenes terminan con el siguiente mensaje: "Steve Rogers volverá en Vengadores: Doomsday". Tras esto, comienza una cuenta atrás para la fecha de estreno de la cinta, el 18 de diciembre de 2026.

Cabe recordar que en los últimos compases de Vengadores: Endgame, Rogers decidía volver al pasado para vivir junto a su amada Peggy Carter, y es casi seguro que el pequeño al que sostiene en sus brazos es fruto de su relación. Desde hace tiempo se especula con que el antes llamado centinela de la libertad y su familia serán el blanco de la mortal venganza del Doctor Doom, ya que la decisión de Steve de viajar al pasado para vivir junto al amor de su vida habría provocado las incursiones multiversales responsables de la muerte de los seres queridos del villano encarnado por Downey Jr.

Tras Endgame, Evans volvió a trabajar con los Russo en el thriller El agente invisible y retomó fugazmente su papel de Johnny Storm en Deadpool y Lobezno. El actor negó categóricamente estar involucrado en Doomsday el pasado junio.

"Es triste no estar de vuelta con la banda, pero estoy seguro de que están haciendo algo increíble, y seguro que será mucho más difícil cuando salga y sientas que no te invitaron a la fiesta", añadió, pensando ya en cómo vivirá el estreno, afirmó entonces Evans a ScreenRant.

No obstante, el tan esperado regreso de Steve Rogers en la quinta entrega de los Vengadores se ha materializado finalmente, para alegría y satisfacción de los fans del UCM.