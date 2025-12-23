Filtrado con más calidad el tráiler de Spider-Man: Brand New Day con más héroes de Marvel y un nuevo detalle

Archivo - ¿Se unirá Spider-Man al ejercito de Daredevil en la temporada 2 de Born Again? - MARVEL/SONY - Archivo

MADRID, 23 Dic. (CulturaOcio) -

Hace unos días empezó a circular por redes sociales el supuesto tráiler filtrado de Spider-Man: Brand New Day, que ha ido desapareciendo de las publicaciones después de que Sony activase el protocolo de retirada por derechos de autor (reforzando así la idea de su autenticidad). No obstante, imágenes del adelanto siguen emergiendo, incluido un vídeo en mejor calidad y con unos segundos extra al inicio.

El avance comienza con Spider-Man saltando desde un rascacielos, con un plano que lleva al espectador dentro del mismo traje del trepamuros, viendo la caída en primera persona, algo que se aprecia en el nuevo vídeo. El tráiler continúa al son de New York, I Love You but You're Bringing Me Down, de LCD Soundsystem, con Peter narrando cómo nadie le recuerda y, aparentemente, volcándose en su identidad superheroica.

La filtración también deja intuir cómo Peter observa a alguien en un restaurante (muy probablemente, uno de sus antiguos amigos) y él mismo es observado y grabado. En todo caso, destacan las apariciones de Sadie Sink, en un papel todavía por revelar y Jon Bernthal como The Punisher.

Brand new Day Trailer in Higher Quality and in full#brandnewday pic.twitter.com/Zq1sSg1nq9 — VISCERAL (@zvis_ceral) December 22, 2025

"Apártate de mi camino... o no serán solo tus amigos los que olviden quién es Peter Parker", expresa el personaje encapuchado de Sink en su rápida aparición. Por el momento, las dos teorías sobre su identidad del rol de la estrella de Stranger Things apuntan a Shathra, una semidiosa oscura y que se alimenta de la energía de otros, o la poderosa mutante Jean Grey.

En cuanto a Punisher, este se deja ver sobre todo al final del vídeo. "¿Qué estás haciendo aquí?", le pregunta Spider-Man. "Salvarte el culo, ¿no lo ves?", responde el antihéroe. Por otro lado, también cabe señalar la aparición de Mark Ruffalo como Bruce Banner, al que Peter pide ayuda, si bien este, como el resto, no le recuerda en absoluto.

Se desconoce cuándo se lanzará oficialmente el tráiler. En su momento diversas informaciones apuntaron a que Sony podría aprovechar las sesiones en cines de Avatar: Fuego y ceniza, pero esos comentarios han perdido fuerza tras la confirmación de que el título del UCM que utilizará ese escaparate es Vengadores: Doomsday. Aunque es posible que el adelanto llegue este diciembre, aprovechando las fiestas navideñas (y teniendo en cuenta que, tras las filtraciones, no tendría mucho sentido retrasarlo) otras informaciones sitúan el estreno del primer tráiler en enero, antes de que llegue la Super Bowl.

Spider-Man: Brand New Day llegará a los cines el 31 de julio de 2026. La cinta, dirigida por Destin Daniel Cretton, cuenta en su reparto con Tom Holland, Zendaya y Jacob Batalon, que vuelven como Pater Parker, MJ y Ned, respectivamente, además de con los mencionados Sink, Bernthal y Ruffalo. El elenco incluye también a Michael Mando como el peligroso Escorpión, Marvin Jones III como el villano Tombstone y Liza Colón-Zayas, Melanie Scrofano y Tramell Tillman en papeles aún por revelar.