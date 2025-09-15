Jeremy Allen White da vida a un vulnerable Bruce Springsteen en el nuevo tráiler de Deliver Me from Nowhere

MADRID, 15 Sep. (CulturaOcio) -

Springsteen: Deliver Me From Nowhere, el biopic en el que Jeremy Allen White (The Bear) da vida al icónico artista Bruce Springsteen, verá la luz en cines el próximo 24 de octubre. El filme, dirigido por Scott Cooper, narra la creación de su álbum Nebraska, que marcó un hito en su carrera pero que, tal y como muestra el nuevo tráiler, no fue una apuesta fácil.

"Parece que siempre estoy huyendo de algo, que el pasado me pisa los talones", reflexiona Springsteen en el avance, que recoge cómo, en el pico de su fama, su discográfica presiona al artista para que saque un nuevo disco cuanto antes. Pero el músico, inmerso en una complicada crisis existencial, no le importa la fama... sino ser fiel a sí mismo.

Por suerte, cuenta con el apoyo de su mánager Jon Landau, a quien da vida Jeremy Strong y que confía en su visión. "Está canalizando algo profundamente personal", expresa Landau, dispuesto a apostarlo todo por él. Nebraska, un disco acústico que Springsteen grabó en su habitación de Nueva Jersey con una grabadora de cuatro pistas, acabó marcando un antes y un después en su carrera.

"Nebraska es donde Bruce eligió la verdad por encima de las expectativas, una elección que aún resuena en todo lo que ha escrito desde entonces", apunta el director de la cinta. "En esa encrucijada, podría haber perseguido las luces brillantes y el rugido de los estadios, pero en lugar de eso se volvió hacia su interior, armado solo con el silencio, una grabadora de cuatro pistas y el valor de enfrentarse a sí mismo", reflexiona Cooper.

En palabras del propio Springsteen, la película toma "un par de años" de su vida y "los examina muy de cerca" pues, según relata, pasó por "algunas dificultades personales" en la época en la que compuso Nebraska. Además, el artista ha alabado la "maravillosa y conmoverdora" interpretación de Allen White, así como el trabajo del resto del reparto y del director.

Springsteen: Deliver Me From Nowhere está basada en el libro homónimo de Warren Zanes. Junto a Allen White y Strong, completan el reparto del filme Paul Walter Hauser como el técnico de guitarras Mike Batlan, Odessa Young como Faye, Stephen Graham como el padre de Springsteen, Doug; Gaby Hoffman como la madre de Springsteen, Adele; y David Krumholtz como el ejecutivo de Columbia, Al Teller.