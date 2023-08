DC rebate a Gal Gadot: No habrá Wonder Woman 3

DC desmiente a Gal Gadot: No habrá Wonder Woman 3

DC desmiente a Gal Gadot: No habrá Wonder Woman 3 - WARNER BROS.

MADRID, 11 Ago. (CulturaOcio) -

Gal Gadot reavivó la ilusión de los fans de Wonder Woman cuando, en dos recientes entrevistas, aseguró que la tercera entrega de la saga seguía en pie y que trabajaba en ella junto a James Gunn y Peter Safran. Sin embargo, parece que el largometraje finalmente no verá a luz.

Deadline afirma que ha contactado con fuentes de DC Studios que han desmentido a Gadot asegurando que no hay planes para rodar Wonder Woman 3. Esto contrasta con las declaraciones de la actriz israelí a ComicBook.com. "Me encanta interpretar a Wonder Woman. Es algo muy querido para mí. Lo que he oído de James Gunn y Peter Safran es que vamos a desarrollar Wonder Woman 3 juntos", dijo, refiriéndose a los codirectores ejecutivos de DC Studios.

Días después, Gadot volvió a hablar del tema en una entrevista con la revista Flaunt. "Me convocaron a una reunión con James Gunn y Peter Safran y lo que me dijeron, y cito, fue: 'Estás en las mejores manos. Vamos a desarrollar Wonder Woman 3 contigo. Nos encantas como Wonder Woman, no tienes de qué preocuparte'. Así que el tiempo lo dirá", expuso.

Excepto por las declaraciones de Gadot, todo hacía pensar que Wonder Woman 3 estaba descartada. La primera pista fue el comunicado que emitió Patty Jenkis, directora de la saga, en diciembre de 2022. "Cuando comenzaron los rumores sobre que Wonder Woman 3 nunca se iba a hacer, la atractiva historia falsa de clickbait de que fui yo quien mató el proyecto o se alejó de él comenzó a extenderse. Esto simplemente no es cierto. Nunca me alejé. Estuve abierta a considerar cualquier cosa que me pidieran. Tenía entendido que no había nada que pudiera hacer para avanzar en ese momento. DC está sumida en unos cambios que tienen que hacer, por lo que entiendo que estas decisiones son difíciles actualmente", aseguró.

Además, en enero de 2023 Gunn y Safran presentaron los futuros proyectos de DC y en ningún momento mencionaron Wonder Woman 3. La única producción vinculada a la saga que anunciaron fue Paradise Lost, una serie ambientada antes del nacimiento de Diana Prince.

"Va a ser una historia al estilo de Juegos de Tronos sobre Themyscira, el hogar de las Amazonas y el lugar de nacimiento de Wonder Woman. Este drama trata sobre la intriga política detrás de la sociedad de las mujeres. ¿Cómo surgió la idea?", expuso entonces Safran.

La primera entrega Wonder Woman, dirigida por Patty Jenkins, logró un gran desempeño en taquilla recaudando 822,8 millones de dólares en todo el mundo. La secuela, Wonder Woman 1984, sufrió la pandemia de Covid y, con su estreno simutáneo en cines y HBO Max, recaudó tan solo 170 millones de dólares en todo el mundo.

Gadot fue elegida por Zack Snyder para interpretar a la Mujer Maravilla, apareciendo por primera vez como la superheroína en Batman v Superman: El Amanecer de la Justicia, que recaudó más de 873 millones de dólares. La Mujer Maravilla de Gadot también protagonizó la Liga de la Justicia, la versión del Snyder Cut de Liga de la Justicia y más recientemente hizo un cameo en The Flash.