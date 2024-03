Jake Lloyd, el niño que fue Anakin Skywalker en Star Wars: La amenaza fantasma, ingresado por esquizofrenia

MADRID, 13 Mar. (CulturaOcio) -

Este 2024 se cumplen 25 años del estreno de Star Wars: Episodio I - La amenaza fantasma, película dirigida por George Lucas. La cinta contó con el joven Jake Lloyd en el papel de Anakin Skywalker y, pese a tener un papel protagonista, su carrera como actor no despegó. Los rumores apuntaban a que dejó la interpretación por las críticas que recibió el filme, algo que ahora ha desmentido su madre que ha actualizado el estado de su hijo, que sufre problemas mentales desde hace años.

Lisa Lloyd ha concedido una entrevista a Scripps News en la que ha hablado de los problemas de salud mental de su hijo y de cómo afrontó las críticas a la película. "Habría ocurrido igualmente. Creo que es genético. Y su psiquiatra también está de acuerdo en que Jake iba a volverse esquizofrénico", declaró.

"Le protegí de la mala acogida a Star Wars", apuntó. "Él simplemente estaba fuera, montando en bicicleta, jugando con sus amigos. Él no lo sabía. No le importaba. Todo el mundo le da mucha importancia a eso. Y es bastante molesto para mí porque Jake era un niño pequeño cuando se estrenó, y realmente no se enteró porque no le dejé entrar en Internet", añadió.

Además, la entrevistada desmintió que Lloyd dejara la interpretación por el batacazo del largometraje. "La gente dice que lo dejó por Star Wars. Bueno, eso no es cierto. No tenía nada que ver con Star Wars. Tenía más que ver con nuestra familia. Estábamos pasando por un divorcio", relató.

"Las cosas eran inestables y un poco difíciles. Y Jake ya no parecía divertirse mucho haciendo audiciones. A Jake le encantó filmar Star Wars. Se divirtió mucho. Me encantaría que se recuperara lo suficiente como para poder hacer algo, y estoy segura de que a él tal vez le gustaría hacerlo. No podría en este momento, pero nunca se sabe cuánto va a mejorar. Ya veremos", dejó caer.

AÑOS DE LUCHA CONTRA LOS TRASTORNOS MENTALES

Según su madre, Jake, que ya tiene 35 años, "comenzó a tener algunos problemas en el instituto", donde empezó a mostrar los primeros síntomas de esquizofrenia. "Empezó a hablar de realidades. No sabía si estaba en esta realidad o en una realidad diferente. Realmente no sabía exactamente qué decir a eso", admitió.

Finalmente, a Jake le diagnosticaron esquizofrenia paranoide en 2008, y Lisa le reveló a Scripps que el año pasado sufrió una crisis mental, cuando paró su coche en mitad de la carretera y provocó un atasco. "Dijo que quería apagar el coche. Y giró el coche en medio de los tres carriles, estábamos en el carril central. Hubo muchos gritos. La policía llegó y le hicieron algunas preguntas. Estaba hablando con ellos, pero nada tenía sentido", rememoró.

Jake se encuentra ahora en su décimo mes de un ingreso de 18 meses en un centro de rehabilitación de salud mental, donde Lisa dijo que "está mucho mejor de lo que esperaba". "Se está relacionando mejor con la gente y se está volviendo un poco más sociable, lo cual es realmente bueno. Es como recuperar al viejo Jake, porque siempre ha sido increíblemente sociable hasta que se volvió esquizofrénico", dijo Lisa.

Además, Lisa aseguró que Jake sigue de cerca el universo Star Wars y sus últimos proyectos, especialmente Ahsoka, la serie protagonizada por Rosario Dawson en Disney+, de la que se declara un gran fan. "Le encanta todo lo nuevo de Star Wars. La gente cree que Jake odia Star Wars. Le encanta", reveló.