MADRID, 29 Feb. (CulturaOcio) -

Daisy Ridley volverá a encarnar a Rey Skywalker en una nueva película de Star Wars dirigida por Sharmeen Obaid-Chinoy y con guión de Steven Knight. Dada a conocer con el título provisional de La Nueva Orden Jedi, los últimos rumores apuntaban a una nueva denominación definitiva... que finalmente se ha desmentido.

Ha sido Jordan Maison, de Cinelinx, quien ha anunciado en sus redes sociales que la película protagonizada por Ridley no se titulará Star Wars - Episode X: A New Beginning (Star Wars Episodio X: Un nuevo comienzo), como se estaba especulando en las últimas horas.

El periodista señala que el rumor es "categóricamente incorrecto" y que ha sido Lucasfilm, el estudio responsable de la saga, quien lo ha desmentido. "Aunque el título provisional es Nueva Orden Jedi, 'por el momento no se han utilizado ni se están utilizando otros títulos'", escribe citando textualmente lo que fuentes de la productora le han comunicado.

Can confirm, with info directly from Lucasfilm that reports of the Rey-centric #StarWars movie being titled ‘Episode X: A New Beginning’ is “categorically incorrect.”



While working title is ‘New Jedi Order,’ “No other titles have been/are being used at this time.” pic.twitter.com/oxBWeDHsGd