Primera imagen de Jeremy Allen White en el biopic de Bruce Springsteen que arranca su rodaje

Deliver Me from Nowhere, la película que recreará la grabación del álbum Nebraska de Bruce Springsteen en 1982, ya ha arrancado su producción. Esta adaptación del relato homónimo de Warren Zanes, que llegará a las salas de cine en 2025, está escrita y dirigida por Scott Cooper (Corazón rebelde) y protagonizada por Jeremy Allen White (The Bear) en el papel del músico que se embarca en un viaje emocional para grabar uno de sus discos más apreciados.

El actor de El clan de hierro y Shameless interpretará a Springsteen en este biopic y 20th Century Studios ya ha revelado su primera imagen caracterizado como el cantante. En la fotografía, White aparece ataviado con una camisa de cuadros y una chaqueta de piel negra.

White recibió en 2023 el Globo de Oro y el Emmy a mejor actor en una serie de comedia por su papel en la aclamada The Bear. Para este filme, el intérprete estará acompañado de Jeremy Strong, que dará vida a Jon Landau, mentor y mánager de Springsteen durante muchos años y Paul Walter Hauser, quien se pondrá en la piel de Mike Batlan, el técnico que se ocupaba de guitarras de Springsteen.

Odessa Young será Faye, un primer amor de Springsteen que tuvo un papel fundamental en su vida. Stephen Graham encarna al padre del músico y Johnny Cannizzaro se incorpora al reparto como Steven Van Zandt, el legendario miembro de la E Street Band.

"Iniciar la producción de esta película es un viaje increíblemente humilde y emocionante. 'Nebraska' de Bruce Springsteen ha influido profundamente en mi visión artística. El retrato crudo y sin ambages que hace el álbum de las dificultades de la vida y de la resiliencia me conmueve profundamente", declara Cooper, explicando su relación con el álbum del músico.

"El propósito de nuestra película es captar ese mismo espíritu, trasladando a la pantalla la cautivadora narración de Warren Zanes sobre la vida de Bruce con autenticidad y esperanza, un homenaje al legado de Bruce que se convierte en una experiencia cinematográfica transformadora. Ha sido un enorme placer colaborar con Bruce y Jon [Landau] para contar su historia, y su energía creativa impregna cada momento de este viaje. Además, estoy encantado de volver a reunirme con mi amigo David Greenbaum [presidente de Disney Live Action y 20th Century Studios], que se estrena en su nuevo cargo en Disney, lo que añade otra capa de inspiración a este proyecto", añade.

El álbum Nebraska, que siguió a la gira The River Tour de Springsteen en 1981, marcó un momento crucial en su vida, del que solo hablaría abiertamente décadas después de su publicación. Es considerado uno de los mejores álbumes del artista y una fuente de inspiración para una generación de músicos. Grabado en una grabadora de 4 pistas en el dormitorio de Springsteen en Nueva Jersey y sin The E Street Band, se trata de un disco acústico crudo y atormentado.

El propio Springsteen, uno de los personajes más famosos de South Jersey, sigue dejando su huella en Jersey Shore, frecuentando tiendas locales, pizzerías, pubs, restaurantes y locales de música. El rodaje de Deliver Me from Nowhere tendrá lugar principalmente en New Jersey y Nueva York, con producción adicional en Los Ángeles.

Cooper y Eric Robinson han desarrollado este proyecto, que producen junto a Ellen Goldsmith-Vein (Jurado No. 2) de Gotham Group y Scott Stuber (Ted). La producción ejecutiva de este filme recae sobre Tracey Landon y Warren.