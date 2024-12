Star Wars: Tripulación Perdida revela quién es Jude Law

MADRID, 11 Dic. (CulturaOcio) -

Ya está disponible en Disney+ el tercer episodio de Tripulación Perdida (Skeleton Crew). La serie no ha perdido tiempo en abordar uno de sus principales misterios, revelando ya la verdadera identidad del enigmático personaje encarnado por Jude Law, dado a conocer en un principio como Jod Na Nawood. Y es que la entrega no solo ha confirmado lo que ya todos sospechaban, sino que además ha sorprendido a muchos dejando claro que no se trata de una nueva incorporación al universo Star Wars.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Suficientes pistas en los dos primeros episodios de Tripulación Perdida señalaban que el adulto sensible a la Fuerza que los niños encuentran en la prisión del puerto espacial no era otro que el capitán pirata que al inicio del capítulo 1 era traicionado por sus secuaces. No en vano, el personaje de Law es prisionero en el mismo lugar donde la antigua tripulación del capitán Silvo encierra a Wim y sus amigos.

De hecho, la confirmación de esta teoría no se hace de rogar y es que, en cuanto el grupo consigue escapar, los piratas identifican a su antiguo líder. No obstante, cuando parece que la identidad del hombre ha quedado zanjada, otro personaje lo llama por un nombre bien distinto y que no resulta totalmente nuevo en Star Wars... Jack Carmesí (Crimson Jack).

Jack Carmesí debutó en la continuidad de Legends en el séptimo número de una serie de cómics publicada en 1977, como un rival de Han Solo que le roba su recompensa por rescatar a la princesa Leia en Una nueva esperanza y al que el contrabandista acaba matando. El personaje apareció también en las grapas de 2022 Star Wars: Halcyon Legacy, firmadas por Ethan Sacks e ilustradas por Will Sliney.

El personaje no tuvo un gran recorrido, por lo que, a pesar de que en ningún momento se menciona que fuera sensible a la Fuerza, como sí parece serlo el personaje de Law, esto bien podría ser una adición de la serie, facilitada por la poca información escrita sobre Jack. En todo caso, Jack Carmesí también podría ser un mote adoptado por varios piratas a lo largo del tiempo, por lo que el personaje de Law no tendría necesariamente que corresponderse con el de Legends... y es que para empezar, no comparte su barba rizada y roja.