¿Quién es el villano de Giancarlo Esposito en Capitán América: Brave New World?

¿Quién Es El Villano De Gianarlo Esposito En Capitán América: Brave New World? - MARVEL STUDIOS

MADRID, 12 Jul. (CulturaOcio) -

Capitán América: Brave New World será la próxima película que Marvel Studios lleve a las salas de cine tras Deadpool y Lobezno. Su estreno está programado para el 14 de febrero de 2025 y la Casa de las Ideas ha publicado el primer tráiler de la cinta. El adelanto ha presentado varios nuevos personajes entre los que se encuentra el misterioso y resolutivo villano al que da vida Giancarlo Esposito.

Las primeras imágenes que ha ofrecido el tráiler han germinado en el fandom la inquietud por conocer la identidad de este personaje. El villano interpretado por la estrella de Breaking Bad o The Mandalorian, del que apenas se han mostrado tres breves secuencias, lleva consigo distintas armas de fuego y una indumentaria de corte militar con el negro como color dominante.

Por el momento, se desconoce la verdadera identidad del antagonista, sin embargo, como suele ser habitual después de los grandes anuncios de Marvel, las redes han comenzado a elaborar teorías y suposiciones en relación al villano al que se enfrentará el Sam Wilson de Anthony Mackie. Se rumorea que Esposito podría dar vida en la nueva entrega de Capitán América a George Washington 'G.W.' Bridge, aunque por el momento no hay nada confirmado.

Bridge es un personaje de Marvel Comics creado por Fabian Nicieza y Rob Liefeld que hizo su primera aparición en el número uno de Fuerza X publicado en 1991. Le caracteriza su ambigüedad moral y su amplio dominio de las armas y destreza en el combate cuerpo a cuerpo, primero fue un mercenario y posteriormente un alto mando de la agencia S.H.I.E.L.D.

Estos rumores encajarían con las declaraciones del propio actor hace unas semanas, en las que preguntaba a la audiencia si "no les gustaría verle en una película de Marvel dando vida a un personaje original, nuevo y fresco". Y además, afirmaba que era "un papel que no se podría predecir" y que "primero habrá un anticipo y después una serie", por lo que habrá Esposito para rato en el UCM.

Hasta que no se desvele más información acerca del personaje, no se puede confirmar su identidad, sin embargo, todas las pistas que Marvel ha ofrecido en el primer tráiler apunta a que el nuevo personaje del actor que dio vida a Gus Fring en Breaking Bad y Better Call Saul será este expeditivo maestro de armas.

Además de Mackie y Esposito, completan el reparto protagonista de Brave New World Danny Ramírez como Joaquín Torres, el nuevo Falcon. Harrison Ford se mete en el papel de Thaddeus 'Thunderbolt' Ross, que tiene la capacidad de convertirse en el Hulk Rojo. También se ha recuperado a Tim Blake Nelson en el papel de Samuel Stern, A.K.A. el Líder y a Liv Tyler de nuevo como Betty Ross.

Dirigida por Julius Onah, la película supondrá a su vez los debuts en el UCM del luchador de la WWE, Seth Rollins, que interpretará a un miembro de la organización criminal conocida como la Sociedad Serpiente, y Shira Haas, quien encarnará a la heroína israelí Ruth Seraph, alias Sabra.