Star Wars y Marvel confirman su primer 'crossover' oficial de la historia

Star Wars y Marvel confirman oficialmente su primer 'crossover' de la historia - DISNEY

MADRID, 12 Ago. (CulturaOcio) -

En 2027 se cumplirán 50 años del estreno de Star Wars: Una nueva esperanza, la película original de La Guerra de las Galaxias. Para celebrarlo, la franquicia galáctica se unirá a Marvel en un proyecto que marcará el primer 'crossover' oficial de la historia entre ambas franquicias. Un acontecimiento sin precedentes que los fans llevaban años pidiendo; concretamente, desde que Disney adquirió Lucasfilm allá por 2012.

Según confirma Marvel Comics, ambos universos se unirán en una saga de cómics que constará de cinco entregas y llevará por título Star Wars/Marvel: Hope Assembles. La nueva serie saldrá a la venta a partir de enero de 2027, con publicaciones periódicas que concluirán en mayo, coincidiendo con el 50.º aniversario de Una nueva esperanza.

Marvel Comics ha publicado vía X una imagen que muestra la alienación de héroes que formarán parte del proyecto, en el que se darán cita personajes tan míticos como Luke Skywalker, el Capitán América, Darth Vader, Thanos, Spider-Man, la princesa Leia, Obi-Wan Kenobi, Iron Man e incluso el recién llegado al UCM Doctor Doom.

A galaxy far, far away is headed to the “World Outside Your Window.”



To celebrate the 50th anniversary of Star Wars, the @starwars and Marvel Universe collide in ‘Star Wars/Marvel: Hope Assembles,’ launching in January 2027.



Written by pop culture icon Kevin Smith and drawn… pic.twitter.com/frB4UXu8m0 — Marvel Comics (@MarvelComicsHQ) August 11, 2026

¿CÓMO SERÁ EL 'CROSSOVER' ENTRE MARVEL Y STAR WARS?

Según informa Entertainmet Weekly, una primera sinopsis del proyecto adelanta que este 'crossover' tiene lugar a raíz de "un hechizo que trastoca la realidad" y que los personajes de Star Wars hasta la Tierra 616 de Marvel, donde se desarrollarán los acontecimientos de Una nueva esperanza.

El proyecto estará capitaneado por el guionista de cómics y director de cine Kevin Smith, que trabajará mano a mano con el dibujante David Márquez. En un comunicado recogido por el medio, Smith recuerda cómo, a principios de los 80, estaba suscrito a los cómics de Star Wars de Marvel pero que, "por muy divertido que fuera seguir las aventuras de Luke, Leia y Han", siempre fantaseó con la idea de que "Spider-Man o el Doctor Doom" pudieran cruzar a su universo.

"Así que, cuando surgió la oportunidad de contar realmente esa historia, ¡nadie tuvo que obligarme con la Fuerza! ¡Estoy encantado de escribir Hope Assembles para el 50.º aniversario de Star Wars! ¡Muchas gracias a Marvel Comics y a Lucasfilm por confiar en mí para pilotar el Halcón Milenario y el Quinjet!", concluye el texto.

Por su parte, C.B. Cebulski, editor jefe de Marvel Comics, asegura que llevaban dándole vueltas a la idea de combinar ambas franquicias desde que en 2015 la licencia de los cómics de Star Wars volviera a manos de Marvel. "Recibir la llamada con el visto bueno de Lucasfilm fue un momento mágico; fue como si el propio Han Solo me hubiera llamado para decirme: "¡Tienes vía libre, chico!'".