¿Ha fichado Star Wars a una estrella de Guardianes de la Galaxia de Marvel?

¿Ha Fichado Star Wars A Uno De Los Protagonistas De Guardianes De La Galaxia De Marvel? - MARVEL STUDIOS

MADRID, 10 Ago. (CulturaOcio) -

Uno de los protagonistas de Guardianes de la Galaxia, la trilogía que James Gunn dirigió para Marvel, estaría a punto de dar el salto a Star Wars. Dave Bautista, actor estadounidense que dio vida Drax el Destructor en el Universo Cinematográfico Marvel, podría adentrarse ahora en la saga galáctica creada por George Lucas.

Según informa el 'insider' @MyTimeToShineH, via SFFGazette.com, el actor que también dio vida a la Bestia Rabban Harkonnen en la primera entrega de Dune, habría sido seleccionado para participar en el próximo proyecto de la franquicia. De momento no hay más detalles sobre el proyecto ni el personaje que, de confirmarse esta información, encarnaría Bautista.

El intérprete y exluchador de la WWE nunca ha negado su interés en unirse a la saga Star Wars y reveló que había realizado las pruebas de casting para varios papeles en distintos proyectos de la franquicia. El nuevo Kratos en la esperada serie God of War ha confesado que sería un "sueño" participar en una película de Star Wars.

UN ACTOR Y MUCHAS POSIBILIDADES

A pesar de no contar con confirmación oficial de Lucasfilm, existen varios proyectos activos en los que el actor podría encajar. La posibilidad más cercana es Star Wars: Starfighter, la nueva película de la saga que, protagonizada por Ryan Gosling y dirigida por Shawn Levy, llegará llegará a los cines el 28 de mayo de 2027. El filme, cuya trama se sitúa cinco años después de Star Wars: El ascenso de Skywalker, cuenta también en su reparto con Matt Smith, Mia Goth, Aaron Pierre y Amy Adams, entre otros.

Otra posibilidad es que Bautista forme parte de la segunda temporada de Ahsoka, la serie de Disney+ protagonizada por Rosario Dawson. La nueva tanda de episodios se estrenará a comienzos de 2027, unos 3 años y medio después de la primera entrega y coincidiendo con el 50.º aniversario de Star Wars.

En todo caso, y teniendo en cuenta que Disney tiene en desarrollo varias películas y series de Star Wars de cara a los próximos años, las opciones de Bautista son, como la galaxia, casi infinitas.