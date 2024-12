MADRID, 18 Dic. (CulturaOcio) -

Uno de los proyectos de Star Wars que estaba en marcha era una película dirigida por Taika Waititi. Parece que esa producción finalmente no saldrá adelante y la saga está centrando sus esfuerzos en otros filmes, entre ellos el previamente cancelado Rogue Squadron.

El insider Daniel Ritchman ha desvelado que la película de Waititi ha sido "archivada indefinidamente". Aunque se pensaba que Rogue Squadron, dirigida por Patty Jenkins, tampoco se haría realidad, Ritchman ahora afirma que el filme está en desarrollo activo.

Esta noticia llega después de que supuestamente Jenkins abandonara la película para centrarse en dirigir la ahora cancelada Wonder Woman 3. También surgieron especulaciones sobre diferencias creativas entre la realizadora y Kathleen Kennedy, y el proyecto fue retirado oficialmente del calendario de estrenos de Lucasfilm en 2022.

"Cuando dejé Star Wars para hacer Wonder Woman 3, pensé que tal vez volvería a Star Wars después de Wonder Woman 3," explicó la cineasta a Collider en marzo. "Así que hicimos un acuerdo para que eso sucediera, comenzamos a trabajar en ello, pero yo pensaba que iba a hacer Wonder Woman. Cuando eso se canceló, Lucasfilm y yo dijimos: 'Oh, tenemos que terminar este acuerdo'. Lo finalizamos justo cuando comenzó la huelga. Así que ahora debo entregar un borrador de Star Wars, y veremos qué sucede", añadió.

"Es complicado; tienen un trabajo difícil por delante al decidir cuál será la primera película que harán. Tienen otros directores que han estado trabajando, pero ahora estoy de vuelta trabajando en Rogue Squadron, y veremos qué pasa. Necesitamos desarrollarlo y llevarlo al punto en que ambos estemos contentos con ello", aclaró la directora.

Aunque la historia podría haber sufrido algunos cambios desde entonces, una sinopsis publicada previamente reveló que Rogue Squadron "presentará a una nueva generación de pilotos de cazas estelares mientras ganan sus alas y arriesgan sus vidas en una emocionante aventura de alta velocidad que supera los límites, llevando la saga a una era futura de la galaxia".

En todo caso, la próxima cita en los cines de la saga será The Mandalorian y Grogu, el único de la decena de proyectos cinematográficos de Star Wars en desarrollo que cuenta con una fecha de estreno concreta. La cinta, dirigida por Jon Favreau y protagonizada por Pedro Pascal, llegará a las salas el 22 de mayo de 2026.