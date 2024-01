Jenna Ortega (Miércoles) protagonizará la nueva película de Taika Waititi

MADRID, 5 Ene. (CulturaOcio) -

Taika Waititi llevará a la gran pantalla Klara y el Sol, novela del ganador del Premio Nobel de Literatura Kazuo Ishiguro. Aún no se ha confirmado ningún nombre en su elenco, pero Jenna Ortega, actriz de Miércoles, está en negociaciones para protagonizar la cinta.

Así lo ha revelado el insider Jeff Sneider, que ha apuntado que la película será una producción de 3000 Pictures, división de Sony. Dahvi Waller es el autor del primer borrador del guion.

EXCLUSIVE: I'm told that JENNA ORTEGA is in talks to star in @TaikaWaititi's next film KLARA AND THE SUN for Sony's 3000 Pictures. A red-hot scoop only available to paid subscribers of my newsletter...https://t.co/vpIrQejjRN pic.twitter.com/o1Nj4wML9M