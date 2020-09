Star Wars: La Alta República será "más grande que los crossovers de Marvel y DC" y con nuevos villanos "sin honor"

MADRID, 23 Sep. (CulturaOcio) -

La Alta República es el nombre de la nueva era del universo Star Wars que abarcará novelas, cómics y, en un posible futuro, incluso películas, series y videojuegos. Ambientada 200 años antes de la Saga Skywalker, la nueva aventura editorial comenzará con la novela Light of the Jedi, escrita por Charles Solue, cuyo estreno se retrasó hasta enero de 2021. Y el autor ha prometido que será "más grande que los crossovers de Marvel y DC", entre otros detalles.

En una reciente entrevista con The Hollywood Reporter, Soule ha dado algunas pistas de lo que los fans pueden esperar en Light of The Jedi, donde los Maestros Jedi, que cuentan en sus filas con un joven Yoda, son una especie de justicieros o sheriffs del espacio, encargados de velar por la paz en la galaxia. El primer libro será "una mezcla de géneros" con una gran catástrofe a punto de explotar.

"Mi mandato personal para Light of the Jedi fue explorar distintos géneros de una forma que no se hubiese visto nunca en la franquicia", explica el escritor. "Llevar los conceptos de Star Wars a lugares que se sienten nuevos y geniales. Es una película de catástrofes, de misterio, es una historia a contrarreloj de un equipo en una difícil misión".

Soule continúa apuntando que "todo comienzo con Light of the Jedi", refiriéndose a la magnitud que tendrá la nueva línea editorial de Star Wars. "Los héroes, los villanos, los mundos, los conceptos, la rareza, el sacrificio, el heroísmo, la tragedia y la inspiración. Todo comienza en este libro y llega a lugares increíbles", añade.

"La escala de todo esto es salvaje, no es nada pequeño. Es una epopeya de principio a fin", asegura. No es la primera vez que Soule trabaja en Star Wars, ya que es el escritor del segundo número de la serie de Marvel Comics Darth Vader, y de la miniserie The Rise of Kylo Ren, que explora el pasado de Adam Driver.

Comparándolo con sus anteriores trabajos, Soule asegura que La Alta República es mucho más compleja e interconectada que cualquiera de sus anteriores trabajos. "La analogía más cercana que se me ocurre es trabajar en los mega crossovers multi-serie que he creado en Marvel y DC, pero esto es mucho más grande en magnitud", sentencia.

NUEVOS Y PELIGROSOS VILLANOS

Y por supuesto La Alta República contará con un nuevo grupo de villanos, conocidos como los Nihil, cuya peligrosidad reside en que "a diferencia de muchos villanos de Star Wars que hemos visto hasta ahora, no tienen ninguna lealtad, o ideología o código de honor", según explica el autor.

"Es un grupo de merodeadores anárquicos con algunas habilidades únicas", continúa Soule. "Pueden hacer lo que quieran cuando quieran, y destruyen a cualquiera y cualquier cosa que se oponga a sus objetivos". El autor concluye asegurando que los Nihil tienen "una historia profunda y detallada que será explorada en La Alta República".

Star Wars: Light of the Jedi, la novela que abrirá la línea editorial de La Alta República, llegará a las tiendas el 5 de enero de 2021.