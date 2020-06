La Alta República de Star Wars tendrá que esperar hasta enero de 2021 por el coronavirus

MADRID, 27 May. (CulturaOcio) -

'Star Wars: La Alta República', la nueva gran línea editorial de LucasFilm que trasladará a los fans 200 años antes del nacimiento de Anakin Skywalker, retrasa su fecha de lanzamiento. Debido a la crisis sanitaria mundial provocada por la pandemia del coronavirus, la publicación de los libros de la primera fase se editará finalmente en enero de 2021.

"Dado que vivimos en un momento sin precedentes, hemos tomado la decisión de aplazar el lanzamiento de 'Star Wars: La Alta República' hasta enero de 2021", declaró Michael Siglain, director creativo de Lucasfilm Publishing, en StarWars.com. El motivo es para "garantizar que la publicación sea tan grandiosa y épica como merece ser".

'Light of the Jedi', el primer libro de esta nueva serie editorial y escrito por Charles Soule, saldrá a la venta el 5 de enero de 2021, el mismo día que el segundo volumen de la saga, 'A Test of Courage', de Justina Ireland. El 2 de febrero de 2021 llegará 'Into the Dark', escrita por Claudia Gray.

Inicialmente, 'La Alta República' iba a tener su debut en agosto de este año en la Star Wars Celebration de Anaheim. Los primeros cómics de la saga, que lanzará Marvel y que escribe Cavan Scott, autor de 'Star Wars: Adventures', también se retrasan, aunque su nueva fecha de lanzamiento aún no ha sido anunciada.

Ambientada dos siglos antes de la llegada de Anakin Skywalker, 'La Alta República' es un ambicioso proyecto multimedia con el que Lucasfilm y Disney buscan un alto contraste entre las nuevas historias de Star Wars y lo narrado en la trilogía secuela, ambientada en un momento en el que los Jedi están casi extintos y son prácticamente los Sith quienes dominan la galaxia.

'La Alta República' no estará vinculada a ningún producto audiovisual de 'Star Wars' que ya haya sido anunciado, permitiendo a los creadores disponer de completa libertad creativa para abordar las tramas que estarán dentro del canon oficial. No obstante, no se descarta en un futuro que se adapten al cine o a la televisión estas historias.