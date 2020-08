Así conectará La Alta República con Star Wars: El despertar de la Fuerza

MADRID, 2 Ago. (CulturaOcio) -

'Star Wars: La Alta República', la serie de libros y cómics que prepara Lucasfilm y que estará ambientada dos siglos antes de lo sucedido en 'La amenaza fantasma', estará conectada con uno de los personajes que apareció en 'El despertar de la Fuerza'. Pese a la separación de más de 200 años, este nexo de unión será muy importante para la nueva saga.

En una entrevista para StarWars.com, Charles Soule, uno de los creadores de la nueva saga, reveló que 'La Alta República' estará relacionada con el misterioso personaje de Lord San Tekka, que interpretó el fallecio Max Von Sydow en la cinta dirigida por J.J. Abrams.

Soule, además, compartió varios artes conceptuales de los Caballeros Jedi que formarán parte de esta nueva serie literaria, incluido el clan San Tekka, quienes serán los antepasados del personaje de Von Sydow.

"Hubo una vez, una familia de exploradores hiperespaciales que buscaban importantes rutas en los confines de la galaxia. El clan San Tekka, convertido en una dinastía dedicada a la vanguardia de las tecnologías y de la técnica, que permitieron a la Gran República Galáctica, liderada por la canciller Lina Soh, seguir expandiéndose", comentaba Soule.

