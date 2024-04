Spielberg opina alto y claro sobre Dune 2

MADRID, 3 Abr. (CulturaOcio) -

Con casi 650 millones de dólares de recaudación, la secuela de Dune es ya uno de los grandes éxitos cinematográficos del años. Tanto, que incluso Steven Spielberg se ha lanzado a dar su parecer sobre el épico filme de Denis Villenueve, asegurando que se trata de "una de las películas de ciencia ficción más brillantes que ha visto en su vida".

Lo ha hecho en el podcast DGA's Director's Cut. El cineasta, responsable de títulos como E.T., Tiburón o Indiana Jones acudió al programa junto al propio Villeneuve, a quien colocó entre los miembros más recientes de una selecta lista en la que encumbra a grandes hacedores de mundos como lo son a sus ojos, Georges Méliès, Disney, Kubrick, George Lucas, Ray Harrihausen, Fellini, James Cameron, Tim Burton o Ridley Scott entre muchos otros.

"Es una auténtica epopeya visual y además, está plagada de personajes profundamente detallados", afirmó. La única pega para el oscarizado director reside en los diálogos. Esto se debe a que, en su opinión, son realmente escasos teniendo en cuenta la duración del metraje.

En cambio, ensalza el hecho de que no haya nada pretencioso en sus iconográficas escenas ni en el propio montaje del filme. "Has hecho una de las películas más brillantes que he visto en mi vida", le afirmó Spielberg a Villeneuve antes de continuar encumbrando su trabajo en esta producción. "Rodaste en el desierto para que pareciese un océano, un mar. Los gusanos de arena eran como serpientes marinas", aseguraba.

De hecho, una de las escenas favoritas de Spielberg es en la que Paul Atreides (Timothée Chalamet) cabalga a lomos de uno de estos gusanos de arena. "Es una de las mejores cosas que he visto en mi vida. Hiciste que el desierto se viese acuoso", apuntó el cineasta.

Tras Dune Parte 2, Villeneuve quiere culminar la saga adaptando la siguiente novela de Frank Herbert, El mesías de Dune, de la que casi tiene completado el guion. Sin embargo, solo está dispuesto a hacerla si es aún mejor que esta segunda entrega. "Si volvemos, tiene que ser real, tiene que ser relevante. Si alguna vez hago El Mesías de Dune es porque va a ser mejor que la segunda parte. Si no, no lo haré", aclaró en recientes declaraciones a Empire.