El científico Neil deGrasse Tyson critica un gran fallo de Dune 2: "¡Así no es como funciona la física!"

MADRID, 9 Mar. (CulturaOcio) -

El estreno de Dune 2 ha supuesto un nuevo fenómeno cinematográfico en las salas de todo el planeta. La segunda parte de la adaptación de Denis Villeneuve sobre los libros de Frank Herbert ha sido ampliamente celebrada tanto por crítica como por público como una de las grandes películas de la ciencia ficción. Sin embargo, no es perfecta. O al menos así lo asegura Neil deGrasse Tyson.

El astrofísico y divulgador científico ha acudido al programa The Late Show With Stephen Colbert. Allí, el presentador le ha preguntado por los fallos que tiene Dune 2 a nivel puramente científico. Para empezar, ha señalado que el sonido apenas se propaga en la arena, por lo que todo el sistema para llamar a los gusanos gigantes no funcionaría.

"Tengo que dejarlo pasar porque no habría película", reconoce entonces. Pero justo después apunta el otro gran error de la película. Y, de nuevo, tiene que ver con los enormes gusanos de Arrakis. "En los Fremen, la gente indígena de la arena, uno de los ritos de iniciación es que tienen que montar a lomos del gusano. Pero es un gusano que va rápido y en línea recta", señala.

"¡Así no es como funciona la física! ¿Alguna vez has visto a una serpiente perseguirte en línea recta? ¡No! Tienen que ondularse y empujar. Eso es serpentear", expone Tyson. A continuación, junto con Colbert analizan las formas en las situaciones en las que el gusano de Dune 2 podría ser plausible.

Por un lado, apuntan a pequeñas patas ocultas bajo la arena que le hagan desplazarse. El presentador también sugiere que quizás realicen el movimiento serpenteante en vertical bajo la arena y por eso no se ve. "O igual hacen caca muy rápido para impulsarse hacia adelante", bromea el científico.

"Primero, aclara los hechos. Luego distorsiónalos a tu gusto. Porque si estás ignorando principios científicos básicos y fundamentales bajo la premisa de 'eso es demasiado restrictivo, necesito mis libertades...' Disculpa, el universo no solo es más extraño de lo que hemos imaginado, sino que puede ser más extraño de lo que jamás podamos imaginar", defiende Tyson, que critica las películas que no respetan las leyes básicas de la ciencia.

"Es mi gente la que ha hablado de los agujeros de gusano, la antimateria, los agujeros negros y el multiverso. Todo eso sale de mi gente", defiende el divulgador, sin señalar específicamente a Dune 2 sino a los géneros de ciencia ficción y fantasía en general.