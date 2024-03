MADRID, 7 Mar. (CulturaOcio) -

Denis Villeneuve ya ha estrenado en cines Dune 2. La segunda parte de su adaptación del libro de Frank Herbert ha visto la luz en mitad de una enorme expectación. El filme ha sido todo un éxito de crítica y en taquilla está arrasando. Pero unas semanas antes de su llegada a los cines, el director le permitió a un fan verla con adelanto.

Tal y como ha desvelado Josée Gagnon, fundadora de la organización benéfica canadiense L'Avant, en una entrevista concedida a The Washington Post, Villeneuve ayudó a un enfermo terminal fan de la franquicia dejándole ver el filme con antelación. En enero, el paciente había recibido un diagnóstico que le daba tan solo unas pocas semanas más de vida.

Su único deseo antes de morir era poder ver Dune 2, algo que no podría hacer si esperaba al estreno del 1 de marzo. Por ello, desde L'Avant trataron de ponerse en contacto con Villeneuve vía Facebook. "Sé que es ambicioso, pero siempre he tenido éxito en mis ideas más locas, así que estoy cegada por la ingenuidad y la esperanza. A la persona en cuestión le quedan algunas semanas, así que no hay tiempo que perder", explicaba Gagnon en el mensaje.

Pese a que el objetivo parecía imposible, Villeneuve y su mujer, la productora Tanya Lapointe, vieron la publicación. A Gagnon le dijeron que la pareja quedó "muy conmovida" por el último deseo del hombre. "Me dijeron: 'Él es precisamente para quien se hacen las películas'", confiesa la fundadora de L'Avant. A partir de ahí, el plan se puso en marcha.

El 16 de enero, la asistente de Villeneuve volvió hasta el lugar en el que se encontraba el paciente. Con ella llevaba el ordenador del propio director con una copia íntegra de Dune 2. Tras firmar los acuerdos de confidencialidad y apagar los teléfonos móviles, le dieron al play.

Gagnon reconoce que el hombre estaba tan débil que no tenía claro que pudiera ver toda la película. "Podría morir escuchándola. No tenía la fuerza suficiente para escuchar todo esto", explica. Pese a ello, finalmente ocurrió el milagro y el deseo se cumplió. Cuando el filme acabó, la asistente de Villeneuve, llorando, cogió el ordenador y se marchó.

Unos días después, el hombre falleció. Sin embargo, Gagnon asegura que, aunque ella no vio Dune 2 con el grupo, pensar en la película le trae buenos recuerdos por lo conseguido. "El equipo de Denis Villeneuve también vivió una experiencia increíble. Una experiencia alejada del glamour. Una experiencia humana", sentencia.