Jason Momoa quiere volver en Dune 3... ¿Cómo Duncan Idaho?

MADRID, 19 Mar. (CulturaOcio) -

El estreno de Dune 2 ha sido todo un éxito en sus primeras semanas en las salas de cine supera ya los 500 millones de dólares en taquilla. Denis Villeneuve ha completado la adaptación del primer libro de Frank Herbert y ya aspira a poder adentrarse en el segundo, culminando así la trilogía de películas. Uno de sus actores, Jason Momoa, ha confirmado que está dispuesto a regresar.

El actor que dio vida a Aquaman en el extinto Universo Extendido DC dio vida a Duncan Idaho, un guerrero fiel a la Casa Atreides y muy amigo de Paul, el personaje de Timothée Chalamet. Sin embargo, con el ataque de los Harkonnen y el Imperio, Idaho moría luchando para proteger al joven protagonista y a su madre. Por eso, no ha aparecido en Dune 2.

Pero en las novelas, su camino no acaba ahí. Duncan volvía a la vida como un ghola, un clon de un individuo fallecido. Los ghola tienen la particularidad de que poseen todos los recuerdos de sus vidas anteriores, por lo que es como si el personaje nunca hubiera muerto. Un desarrollo que Momoa quiere explorar en Dune 3 en caso de que el filme reciba luz verde por parte de Warner.

"El futuro estará bien si Duncan Idaho pudiera tener algún tipo de... ¿Sabes lo que teníamos? Bueno, en realidad no puedo decir esto. Me meteré en problemas. Joder. Hubo algo realmente genial en la película que no apareció en la primera, y fue bastante épico... Intentaré recuperarlo. Intentaré recuperarlo en la tercera", ha comentado Momoa en una entrevista concedida a Men's Health.

Con estas palabras, el actor ha desvelado dos cosas fundamentales. Por un lado, sus ansias de regresar a la franquicia en caso de que Dune: Messiah se acabe llevando a cabo. Algo que parece muy probable dada la fantástica recepción del segundo filme hasta el momento. Y es que en solo dos semanas ya ha superado la recaudación total de la primera cinta.

Por otro lado, Momoa revela que Villeneuve ya tenía en mente el destino de su personaje en el futuro de la saga. No queda claro si llegaron a rodar alguna escena extra o si sencillamente apareció en el guion. Pero lo que parece evidente es que Duncan Idaho podrá volver a reunirse con Paul Atreides y el resto de protagonistas si el estudio permite realizar la cinta.