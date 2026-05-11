Primera imagen de Un lugar tranquilo 3, que comienza su rodaje con John Krasinski y Emily Blunt

Archivo - Un lugar tranquilo 2 vuelve a retrasar su fecha de estreno - PARAMOUNT - Archivo

MADRID, 11 May. (CulturaOcio) -

Un lugar tranquilo 3 ha comenzado oficialmente su rodaje, de cara a su estreno el 30 de julio de 2027. Así lo ha anunciado su director y guionista John Krasinski, con una foto que adelanta que esta tercera entrega de la franquicia protagonizada por Emily Blunt trasladará su acción al icónico barrio neoyorkino de Chinatown.

Krasinski ha compartido vía Instagram una foto de una claqueta, en la que puede leerse "Parte III", frente al Arco del Puente de Manhattan y la entrada de la Columnata en Chinatown. Junto a la fotografía, el post reza "¡Allá. Vamos!"

Tras dos primeras entregas en las que la acción se ha desarrollado principalmente en el norte del estado de Nueva York, Un lugar tranquilo 3 trasladará su trama, al menos en parte, a Chinatown. La única vez que la franquicia ha explorado el centro de la gran manzana ha sido en la precuela, Un lugar tranquilo: Día 1, que mostró el arranque de invasión alienígena en la ciudad.

Junto a Blunt, que da vida en la saga a Evelyn Abbott, retoman sus papeles en Un lugar tranquilo 3 Cillian Murphy (Emmett), Millicent Simmonds (Regan Abbott), Noah Jupe (Marcus Abbott). Entre las nuevas incorporaciones se encuentran Jack O'Connell (Los pecadores), Jason Clarke (Openheimer) y Katy O'Brian (The Mandalorian).

La primera película de Un lugar tranquilo vio la luz en 2018, con Krasinski dirigiendo y protagonizando la cinta junto a Blunt. Dos años después, en 2020, se estrenó la secuela, en la que Krasinski repitió únicamente como director, mientras que Blunt volvió a liderar el reparto acompañada esta vez de Murphy y Djimon Hounsou.

Ya en 2024 vio la luz Un lugar tranquilo: Día uno, una precuela dirigida por Michael Sarnoski y protagonizada por Lupita Nyong'o y Joseph Quinn. En total, las tres películas de la franquicia han amasado un total de 900 millones de dólares a nivel global.