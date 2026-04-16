Spielberg muestra a los aliens de El día de la revelación y reclama a Hollywood "más historias originales" - CONTACTO/UNIVERSAL

MADRID, 16 Abr. (CulturaOcio) -

En el marco de la Cinemacon que se celebra estos días en Las Vegas, Steven Spielberg ha presentado un nuevo avance de El día de la revelación, su regreso al cine de extraterrestres. El director se ha subido al escenario para revelar más detalles sobre la película, que llegará a los cines el 12 de junio, y ha aprovechado para hacer una llamada de atención a los estudios, advirtiendo que, si no apuestan por "más historias originales" en lugar de tantas secuelas y remakes, la industria se quedará "sin combustible".

Según recoge The Hollywood Reporter, el adelanto retoma la escena del tráiler lanzado en diciembre, con Emily Blunt en pleno informativo de televisión emitiendo extraños sonidos guturales, para revelar que el personaje de John O'Connor puede entender lo que dice, asegurando que "son matemáticas". "Te conozco", le dice al personaje de Blunt, a lo que ella responde: "Yo también te conozco".

El avance muestra un primer vistazo a los alienígenas, con algo parecido a un platillo volante surcando el cielo y "una mano que definitivamente no es humana" acariciando el rostro de alguien, según la descripción proporcionada por Variety. Blunt y O'Connor aparecen huyendo de agentes del Gobierno y subiéndose a un tren en marcha, por lo que todo apunta a que la película no estará exenta de acción.

En El día de la revelación, Spielberg plantea el dilema de si sería conveniente revelar a los 7.000 millones de habitantes de la Tierra que no están solos en el universo. Así, el cineasta vuelve a explorar el tema de la vida extraterrestre que ya abordó en filmes como Encuentros en la tercera fase, E.T. el extraterrestre o, en una aproximación mucho más bélica, La guerra de los mundos.

EL ALEGATO DE SPIELBERG EN FAVOR LAS SALAS DE CINE

Durante su intervención en la presentación, Spielberg incidió en la necesidad de que los grandes estudios apuesten por "historias originales" como El día de la revelación, en lugar de tantas secuelas y remakes. "Si solo hacemos contenido de marca ya conocido, vamos a quedarnos sin combustible", advirtió el cineasta. "No hay nada más importante que ofrecer al público historias visuales, y pueden ser de todo tipo, pero necesitamos contar más historias originales", reiteró.

Spielberg también incidió en la necesidad de que las películas se exhiban en cines el mayor tiempo posible antes de llegar a las plataformas. "El público decidirá lo que quiere ver, ya sean películas de mayor o de menor envergadura, pero los estudios deben echarnos una mano ampliando considerablemente las ventanas de exhibición como acaba de hacer [la directora de Universal Entertainment] Donna Langley", afirmó Spielberg.

No obstante, la decisión del estudio de extender la ventana de exhibición de sus producciones de 17 a 45 días no le pareció suficiente al cineasta, que apostilló: "Hoy tengo que ser un poco ambicioso. ¿Alguien dice 60 días? ¿Alguien dice 120 días?".

LA LUCHA ENTRE LA PEQUEÑA Y LA GRAN PANTALLA

"A veces, me parece que es una lucha entre la pequeña y la gran pantalla", reconoció Spielberg, asegurando que los cines acabaron "devastados" por la pandemia del coronavirus. No obstante, matizó que hay "motivos para tener esperanza", elogiando películas como Hamnet de Chloé Zhao, en la que trabajó como productor.

Volviendo a El día de la revelación, Spielberg relató cómo "medio siglo después" de Encuentros en la tercera fase, había hecho esta película "con la certeza de que hay mucha más verdad que ficción en lo que vais a ver el 12 de junio". "Creo que de verdad que esta película va a dar respuesta a algunas preguntas y va a hacer que os planteéis muchas otras", aseguró.

"Desde pequeño siempre he sentido curiosidad por saber qué ocurre en el cielo nocturno, qué ocurre en el cielo durante el día", admitió, recordando cómo su padre le hablaba de "civilizaciones avanzadas" que no existían en la Tierra. Spielberg señaló que cada vez hay más pruebas de la existencia de los ovnis, citando un informe de 2017 publicado en el New York Times sobre un programa secreto del Pentágono para investigar estos objetos voladores no identificados. "El mundo se ha vuelto más receptivo ante el hecho de que probablemente no estemos solos", aseguró.