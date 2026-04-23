Perturbador primer vistazo a los aliens de El día de la revelación de Steven Spielberg

Perturbador primer vistazo a los alienígenas de El día de la revelación de Steven Spielberg - UNIVERSAL PICTURES

MADRID, 23 Abr. (CulturaOcio) -

El 12 de junio llegará a los cines El día de la revelación, el regreso de Steven Spielberg al cine de extraterrestres tras Encuentros en la tercera fase, E.T. y La guerra de los mundos. Y un nuevo adelanto del filme ofrece el primer vistazo a los alienígenas que centrarán este thriller de ciencia ficción dirigido por el responsable de La lista de Schindler y Salvar al soldado Ryan.

En sus apenas treinta segundos de duración, el avance vuelve a poner el foco en el incidente Roswell, el caso ovni más célebre de la historia, al tiempo que refuerza los indicios que conectan a los personajes de Emily Blunt y Josh O'Connor con un posible episodio de abducción en la infancia.

"Sois vosotros dos, siempre ha sido solo vosotros dos", les dice el personaje de Colman Domingo, mientras que el interpretado por Colin Firth aparece como una figura de poder que se opone a que la verdad salga a la luz. "La raza humana no puede aceptar lo que sabemos", señala.

Pero la gran revelación llega en los últimos cinco segundos del adelanto con una imagen tan breve como inquietante: unos dedos largos y huesudos, de apariencia no humana, se posan sobre la cabeza de una niña mientras, de fondo, irrumpe un perturbador sonido gutural. De esta forma, el largometraje deja por fin el primer vistazo a los alienígenas que Spielberg ha preferido ocultar durante la promoción del largometraje.

It's always been the two of them. Disclosure Day only in theaters 06.12.26. pic.twitter.com/FnUXAsRH3I — Disclosure Day (@disclosureday) April 22, 2026

Este nuevo teaser amplía levemente lo ya visto sobre El día de la revelación sin romper la política de secretismo que Spielberg ha impuesto a la campaña promocional. El director de Tiburón y En busca del arca perdida aseguró que el tercer acto no aparecerá en la promoción y defendió que "medio siglo después" de Encuentros en la tercera fase ha hecho esta película "con la certeza de que hay mucha más verdad que ficción en lo que vais a ver el 12 de junio". "Esta película va a dar respuesta a algunas preguntas y va a hacer que os planteéis muchas otras", indicó.

EL DÍA DE LA REVELACIÓN LLEGARÁ A LOS CINES EL 12 DE JUNIO

"Si descubrieras que no estamos solos, si alguien te abriera los ojos y te lo demostrase, ¿te asustarías? Este verano, la verdad será revelada a siete mil millones de personas", reza la escueta sinopsis oficial del filme.

El día de revalación está protagonizada por la ganadora de dos Premios del Sindicato de Actores y nominada al Oscar Emily Blunt (Oppenheimer, Un lugar tranquilo), el ganador de un Emmy y un Globo de Oro Josh O'Connor (Rivales, The Crown), el oscarizado Colin Firth (El discurso del rey, Kingsman), Eve Hewson (Hermanas hasta la muerte, La pareja perfecta) y Colman Domingo (Las vidas de Sing Sing, Rustin), nominado en dos ocasiones al Oscar.

Basada en una historia de Spielberg, el guion de El día de la revelación lo firma David Koepp, guionista de Atrapado por su pasado y Misión imposible cuyo trabajo previo con el cineasta incluye los libretos de Parque Jurásico, El mundo perdido: Jurassic Park, La guerra de los mundos e Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal. En conjunto, estos títulos han recaudado más de 3.000 millones de dólares en todo el mundo.