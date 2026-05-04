Disney+ y Spielberg preparan una serie de Casper - UNIVERSAL PICTURES

MADRID, 4 May. (CulturaOcio) -

Casper, uno de los fantasmas más queridos del cine y la televisión, prepara su regreso de la mano de Disney+ con una serie de imagen real. El proyecto, que ya está en marcha, contará con Rob Letterman y Hillary Winston como showrunners y con Steven Spielberg como productor ejecutivo.

Según informa Deadline, Disney+ se ha impuesto a otras plataformas interesadas y se ha hecho con el desarrollo de una nueva serie sobre Casper. La información señala que, aunque todavía no se han revelado detalles, el proyecto se encuentra en sus primeras fases de desarrollo y se describe como una versión moderna del origen del amistoso y entrañable fantasma.

Winston y Letterman serán los responsables de desarrollar el guion de esta adaptación televisiva. Este último también se pondrá al frente de la dirección. Además, ambos serán productores ejecutivos de la serie junto a Spielberg, quien ya produjo en 1995 el filme de Casper que, protagonizado por Bill Pullman y Christina Ricci, fue un éxito en taquilla con casi 300 millones de recaudación.

Por otra parte, se espera que la serie de Casper utilice efectos generados por CGI para dar vida al fantasma y que, además, se distancie del material original apostando por un tono más sombrío, similar al que Netflix mantiene con Miércoles, cuya temporada 3 comenzó a rodarse el pasado febrero.

El proyecto está impulsado por Universal Content Productions, compañía que opera dentro de la división de Universal Studio Group de NBCUniversal. Esto convierte a la serie de Casper en una producción ajena que pasa a formar parte del ecosistema de Disney.

Curiosamente, en 2022, Universal Content Productions puso en marcha para Peacock una serie en imagen real de Casper que iba a contar con Kai Yu Wu (Flash) como guionista y productora. Sin embargo, el proyecto finalmente no llegó a buen puerto.

LA HISTORIA DE CASPER

Creado por Joseph Oriolo, Casper, el fantasma amistoso, debutó en 1945 como una serie de cortometrajes de animación producidos por Famous Studios, de Paramount Pictures, para los cines, donde se mantuvo hasta 1959. El personaje, para auténtico estupor de sus tres tíos fantasmas, es, en lugar de aterrador, siempre amable con los seres vivos, especialmente con los humanos. Más tarde, en 1952, el afable fantasma dio el salto a las viñetas en Harvey Comics, convirtiéndose en uno de los personajes más populares de la editorial y protagonizando varios títulos.

Ya en 1959 y gozando de gran popularidad tras la adquisición por parte de Harvey Comics, Casper apareció y protagonizó varias series de televisión. La primera, emitida desde dicho año hasta 1961 en Matty's Funday Funnies; dos años más tarde, en 1963 y hasta 1970, The New Casper Cartoon Show. Años después, en 1979, protagonizó Casper y los Ángeles, serie de animación producida por Hanna-Barbera.

Tras el éxito de la película en imagen real de 1995, con Ricci y Pullman, Casper protagonizó una nueva serie de animación que duró cuatro temporadas, emitida entre 1996 y 1998, año en el que también se lanzó Casper y la Mágica Wendy, filme que se estrenó directamente en el mercado doméstico. Más tarde, ya en 2009, se estrenó Casper y la escuela de fantasmas, que finalizó en 2012.