Spielberg: "Ahora estoy mucho más convencido de que la nuestra no es la única civilización inteligente del universo"

El tráiler final de El día de la revelación, lo nuevo de Steven Spielberg, revela el aspecto de los aliens - UNIVERSAL

MADRID, 28 May. (CulturaOcio) -

El día de la revelación, la nueva película de Steven Spielberg, se estrenará en cines el 12 de junio y supondrá su regreso a un género que ya visitó en cintas míticas como Encuentros en la tercera fase, E.T. o La guerra de los mundos. Universal Pictures ha lanzado el tráiler final de la cinta en el que el icónico director aparece hablando a cámara y que revela el aspecto de los aliens.

"Ahora estoy mucho más convencido que cuando hice Encuentros en la tercera fase de que la nuestra no es la única civilización inteligente del universo", afirma Spielberg en el adelanto hablando directamente a cámara mientras se intercalan escenas vinculadas con el caso Orswell y la misteriosa nave espacial.

Ya como parte de la propia película, el personaje de la periodista Margaret Fairchild, interpretada por Emily Blunt, logra contactar con Daniel Kellner, encarnado por Josh O'Connor, para advertirle de que van a matarlo por haber descubierto la verdad sobre los extraterrestres. "Cuando llegue de verdad el día de la revelación tendremos que aceptar que no hemos estado solos desde que el mundo es mundo", asegura Spielberg.

El tráiler también revela que el primer encuentro entre los personajes de Blunt y O'Connor destapa un vínculo del pasado entre ambos que no recordaban. Las imágenes desvelan entonces varios flashbacks de su infancia, cuando aparentemente estuvieron bajo la custodia de los alienígenas.

El avance culmina con un primer vistazo a los extraterrestres de la película. En una inquietante escena, un ciervo se transforma en una de las criaturas que emite los mismos sonidos que hizo Fairchild cuando se quedó en blanco en pleno directo.

El día de la revelación cuenta con un guion de David Koepp, cuyo trabajo previo con el legendario director incluye los guiones de Parque Jurásico, El mundo perdido: Jurassic Park, La guerra de los mundos e Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal. En conjunto, estos títulos han recaudado más de 3.000 millones de dólares en todo el mundo. Koepp también es responsable del guion de Jurassic World: El renacer, estrenada en 2025.

Consagrado como el director más taquillero de toda la historia, Steven Spielberg ha estado al frente de auténticos fenómenos cinematográficos como Tiburón, E.T. el extraterrestre, la saga Indiana Jones y Parque Jurásico. Además de haber recibido incontables reconocimientos y galardones, es el ganador de tres Oscar, incluido el de mejor director y mejor película por La lista de Schindler, que recibió un total de siete estatuillas, y el de mejor director por Salvar al soldado Ryan.

La película está protagonizada por la ganadora de dos premios del Sindicato de Actores y nominada al Oscar Emily Blunt (Oppenheimer, Un lugar tranquilo), el ganador de un Emmy y un Globo de Oro Josh O'Connor (Rivales, The Crown), el oscarizado Colin Firth (El discurso del rey, la saga Kingsman), Eve Hewson (Hermanas hasta la muerte, La pareja perfecta) y Colman Domingo (Las vidas de Sing Sing, Rustin), nominado en dos ocasiones al Oscar.